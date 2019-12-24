В Украине подняли зарплаты госслужащим: кто сколько получит

Во вторник, 24 декабря, Кабинет министров принял сразу несколько постановлений о повышении окладов государственным служащим и другим работникам госучреждений.

Об этом идет речь в материале "Страны". Было закреплено положение о том, что зарплата чиновника не может быть ниже двух прожиточных минимумов, что в следующем году составит порядка 4200 гривен.

Если же сам прожиточный минимум поднимут до 4300 грн, то минимальные оклады в госструктурах вырастут уже до 8600 тысяч гривень, что намного выше средней минимальной зарплаты по стране.

В Украине подняли зарплаты госслужащим 24 канал

"Два прожиточных минимума – это будет базовый оклад, на который затем начисляются другие выплаты – премии, за выслугу лет и пр. До сегодняшнего дня такой базой был один прожиточный минимум", – пояснил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Также поменяли саму модель – если сейчас в качестве базовой величины берется оклад по тарифной сетке в зависимости от ранга госслужащего и умножается на определенный коэффициент, то в новом постановлении Кабмина зафиксированы конкретные суммы. А самих чиновников поделили на категории и подкатегории.

К примеру, руководители госорганов (категория А), которым платили по коэффициенту 6,81, теперь могут претендовать на 37,8 тысяч гривень. Речь идет об аппарате Верховной Рады, Кабмин, СНБО и др. В министерствах цифра другая – 33,6 тысячи гривень. А в органах областного значения – 29,4 тысячи.

Сетка категорий выглядит так: А – руководство высших госучрежденний, парламента, Кабмина и пр. А1 и А2 – их заместители, Б (Б1, Б2) – руководители структурных подразделений, разного уровня, В (с подкатегориями В1, В2, В3) – ведущие и рядовые специалисты.

В Украине подняли зарплаты госслужащим careerist.ru

Придумали свою зарплатную схему и для патронажных служб и работников на обслуживании госорганов, на которых закон о госслужбе не распространяется. Например, главе секретариата Верховной Рады будут платить с коэффициентом 4,2 – 17640 гривень

В окружении президента оклады будут выше. Так, помощники и советники Владимира Зеленского "тарифицируются" по коэффициенту 4,46, а это больше 18,7 тысяч гривень с нового года.

В СНБО по самому высокому коэффициенту (4,26) будут оплачивать работу руководителя службы секретаря СНБО, а по самому низкому (2,75) – помощника его заместителя.

В Кабмине самую большую зарплату получит уполномоченный по правам лиц с инвалидностью – ему установили оклад с коэффициентом 4,46, а это больше 18,7 тысяч гривень в месяц.

В Украине подняли зарплаты госслужащим sud.ua

В судебной системе по самым высоким коэффициентам идут работники Высшего совета правосудия, Конституционного суда, Верховного суда, Офиса генпрокурора. К примеру руководителю патронажной службы посчитают зарплату по формуле: оклад умножить на 4,26 (17,9 тысяч). Пресс-секретарю – с коэффициентом 2,24.

Его коллеги из апелляционных, окружных, административных судов получат меньше – по коэффициенту 1,36, а из местный и общих судов – 1,14.

Кабмин предусмотрел также прибавки за интенсивность труда для госслужащих.

За выполнение особо важной работы предусмотрена прибавка в размере 100% от должностного оклада. То есть, советники президента вместо 18,7 тысяч могут претендовать уже на 37,4 тысячи. Будут еще премии, но их детально в постановлении не расписывали, указано лишь, что деньги распределят по внутренним правилам учреждения и в рамках доступного финансирования.

Отдельно заплатят и за выслугу лет: больше 3 лет – плюс 10%, больше 5 – 15%, больше 25 лет – плюс 40% к окладу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинцам разрешат получать зарплату на карточку любого удобного им банка, а не только того, в котором открыт "зарплатный проект" их фирмы или организации.

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