Главная Новости
12 января • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

В Украине увеличат один из видов соцпомощи: кто и сколько будет получать

1.5т
Читать материал на украинском

В 2020 году в Украине вырастет размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики на странице в Facebook. Она также опубликовала соответствующую инфографику.

Уточняется, что речь идет о выплатах для лиц с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход.

Новости
Украинцев ждет новый курс доллара: аналитик назвал стоимость доллара

В целом размер помощи до января-2020 должен увеличиться на 268,70 гривен:

  • с 01.01.2020: 3364,60 гривен;

  • с 01.07.2020: 3516,40 гривен;

  • с 01.12.2020: 3633,30 гривен.

Иллюстрация

Иллюстрация

minfin.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году ожидается рост зарплат, однако не такой быстрый, как в предыдущие годы. Согласно данным Кабинета министров Украины, средняя зарплата составит 12 497 гривен, но Нацбанк дает менее оптимистические прогнозы – 11 736 гривен.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Социальные выплаты" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Социальные выплаты
Место
Украина
Теги
выплаты Министерство социальной политики
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
8
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги