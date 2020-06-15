В Украине поднимут минимальную зарплату минимум на 500 грн

В Минсоцполитики собираются повысить размер минимальной зарплаты более чем на 500 грн. Это произойдет во втором полугодии 2020 года.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 грн, это точно", – сказала Лазебная.

По ее словам, сейчас просчитывается, как изменение этого показателя отразится на экономике страны.

Какая минимальная зарплата в Украине сейчас

Согласно госбюджету на 2020 год, минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 грн в месячном размере и 28,31 грн в почасовом размере.

Как сообщал OBOZREVATEL, достойная минимальная зарплата в Украине должна быть на уровне 6-8 тысяч гривен в месяц. А средняя зарплата по стране может оставаться на том же уровне, как и сейчас – около 12 тысяч гривен. Такое мнение высказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Реальный прожиточный минимум (ПМ) в Украине на сегодня составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Тогда как в бюджете он заложен на уровне 2027 грн. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.