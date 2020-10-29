В Украине под блокировку попали даже мелкие переводы: банки проверяют всех

В Украине банки спустя нескольких месяцев вступления в силу новых правил финансового мониторинга продолжают проверять и блокировать переводы. Прецедентов, когда блокируют мелкие операции, не становится меньше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Такие прецеденты есть, и их не становится меньше", – признает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Рискориентированный подход и строгий надзор со стороны НБУ не оставляет банкам другого выбора. И многие продолжают чистить собственные клиентские базы, постепенно двигаясь от клиентов с большими оборотами к меньшим суммам.

"Если говорить об относительно незначительных операциях (в пределах 150 тыс. грн – многие банки сохранили это пороговое значение), то здесь ключевым индикатором подозрительности является превышение суммы операции над среднестатистическими, указанными в анкете показателями или доходами", – рассказывает эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

Условно говоря, если человек внезапно получит перевод на 100 тыс. грн, в то время как в среднем ежемесячно получал зарплату 20 тыс. грн, скорее всего такая операция будет заблокирована. А банк потребует пояснений и документальных доказательств того, что эта операция законна.

Блокируют даже небольшие суммы. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL экономист Алексей Дорошенко, его брату заблокировали перевод всего на 150 грн. По идее, такая операция не должна была проходить финансовый мониторинг, однако банк все равно посчитал, что происхождение средств сомнительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались случаи размещения мошеннических устройств (скриммингов) на банкоматах. Специальные приборы помогают злоумышленникам делать дубликат карты. Чтобы не попасться на удочку мошенников, недостаточно пользоваться теми банкоматами, которые размещены в супермаркетах.