В Украине по-новому будут штрафовать за маски: "слуги" приняли законопроект в первом чтении

В Украине 251 нардеп, большинство из которых представители "Слуги народа", в первом чтении приняли законопроект №3890, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы посетители правильно носили маски: прикрывая и нос, и рот.

Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов на своем брифинге 31 октября обратился к председателю ВР Дмитрия Разумкова и народным депутатам с просьбой поддержать законопроект об усилении административной ответственности за нарушение санитарных правил.

Документ был подан правительством еще в июле. Он предусматривает наложение штрафов за пребывание без масок или респираторов в общественных заведениях и транспорте в сумме от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.

Для этого нужно поменять законодательство, а делать это до местных выборов депутаты не захотели. Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего интервью четырем украинским телеканалам.