В Украине перестанут принимать часть денег: куда сдать

В Украине Национальный банк изымет из оборота монеты номиналом 25 копеек и гривни, которые были выпущены до 2003 года. Уже с 1 октября 2020 года их перестанут принимать в виде средства оплаты, но при этом их можно будет сдать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Итак, с 1 октября 2020 все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить принимать старые банкноты и копейки, а остатки до 16 октября нужно сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

Без ограничений и бесплатно можно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк второго июня 2020 года ввел в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).