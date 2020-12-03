В Украине перестанут назначать "пенсии" без стажа: как изменятся правила в 2021-м

В Украине с 1 января 2021-го перестанут назначать временную выплату тем, кто достиг 60 лет, но по закону должны работать до 63 или 65 лет из-за нехватки стажа.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. До конца 2020-го всем, кто не имел достаточно стажа, государство платило материальную помощь до момента, пока они не достигнут нужного возраста. К примеру, если вы выходите на пенсию в этом году, у вас есть 24 года стажа, но вам нужно 27, полную пенсию вам не назначат.

В таком случае можно выйти на пенсию в 63 года, но до 63 получать материальную выплату. Ее размер: разница между фактическим доходом и минимальной пенсией. Если не было никакого дохода, то можно было получать минимальную пенсию.

Но такие правила действуют только до 31 декабря 2021-го. "Новые выплаты не будут назначать, а тем, кому она уже назначена, она будет выплачиваться до 63 или 65 лет", – рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследования Лидия Ткаченко. Ученая вместе со своими коллегами профессионально изучает пенсионную систему Украины.

Кстати, еще несколько месяцев назад советник министра соцполитики Николай Шамбир озвучил новость о том, что в Украине перестанут назначать социальную пенсию. Потом в комментарии OBOZREVATEL эту информацию опроверг. Мол, ее и так не назначают с 2005-го.

"Мною такие слова не были сказаны. Сейчас понятие "социальной пенсии" изживает себя. Нельзя сказать, что ее нет, но с 2005-го она не назначается. А те, кому ее уже назначили, доживают свое время", – рассказал советник министра.

И это правда. Выплата, которую сейчас назначают тем, кто не имеет нужного стажа, не называется социальной пенсией. Но по факту ее являются: ее платят тем, кто достиг нетрудоспособного возраста, но не заработал на полноценную выплату.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.