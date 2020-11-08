В Украине пересчитают цены на алкоголь, а налоговикам разрешат проверять банковские карты: новшества Кабмина

В Украине вместе с бюджетом страны на 2021-й, который уже приняли в первом чтении, Кабмин предлагает повысить целый ряд акцизов и налогов. Без таких новшеств денег в казне может не хватить. Среди прочего ощутимо вырастут цены на алкогольные напитки и расширят список украинцев, которые должны платить налоги за свои машины.

О том, какие нововведения приготовили в правительстве – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и что подорожает из-за нового акциза

Перерасчет акцизов вместе с новыми критериями налога на машины позволит дополнительно собрать в бюджет примерно 2,7 млрд грн. Даже с учетом значительного повышения акцизов, ждать резкого роста цен не стоит.

Министерство финансов спрогнозировало, как перерасчет акцизов повлияет на конечную стоимость напитков. Учитывая, что его составляющая колеблется от 7,8% до 30,5, подорожание будет непропорциональным повышению акцизов.

Так:

бутылка водки (40%) подорожает с 89,4 до 92,93 грн;

пиво с 19,5 до 19,69 грн;

коньяк с 128,32 до 131,85 грн;

игристое вино от 89 до 90,22 грн;

крепленное вино от 49 до 49,78 грн.

Отметим, что речь идет фактически о минимальных ценах. При этом зависимо от производителя и характеристик напитка, цена может вырасти более существенно или же вообще не изменится (если бизнес решит компенсировать рост за счет снижения своей маржи).

"Ставки акцизного налога на алкогольные напитки предлагается увеличить на 11,6% с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2020 год – 111,6% (постановление Кабинета министров Украины от 29.03.2020 № 253)", – поясняют в правительстве.

Налоговая сможет следить за банковскими счетами

Кабмин предлагает:

раскрывать по письменному требованию налогового органа банковской тайны о состоянии счетов должника, движения денежных средств на счетах, остатка средств на счетах, найма (аренды) банковского сейфа . Правда, для этого нужно иметь решение суда о взыскании налогового долга;

если за шесть месяцев погасить долг, то штрафы и пени, начисленные по состоянию на 1 марта 2020 года, спишут;

без обращения в суд налоговый долг можно будет списывать с банковского счета.

Идея предоставить доступ налоговым органам к информации о движении средств по счетам юридических и физических лиц отнюдь не новая, рассказывает OBOZREVATEL финансовый аналитик, который в разное время являлся советником руководителей нескольких банков, Василий Невмержицкий.

"Другой вопрос, что реализовать эту идею полноценно очень затруднительно в свете серьезного общественного резонанса. Это касается далеко не только Украины. Тем не менее такие попытки предпринимаются и предпринимались прежде...В настоящий момент доступ к такой информации у налоговой есть только по решению суда", – рассказывает эксперт.

Поддержит ли Рада такие инициативы – вопрос дискуссионный. И лежит он исключительно в политической, а не в экономической плоскости. Хотя надо отметить, что даже такая формулировка существенно сужает возможности налоговых органов. Даже если законопроект примут, налоговая сможет получать данные только по запросу и только за конкретный промежуток времени.

"У налоговых органов есть и другие способы оценить полноценность уплаты налогов. Например, путем сравнения доходов и расходов граждан. Для этого вовсе не обязательно иметь доступ к счету. Должен отметить, что такой подход куда более реалистичен и применяется многими странами мира", – подытожил Невмержицкий.

По-новому придется платить и налог на машины

В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценой от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабинет министров предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн).

Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

"Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что после увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, который размещен на официальном веб-сайте Минэкономики, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, которые подлежат налогообложению", – поясняют в Министерстве финансов.

Если раньше транспортный налог платили зависимо от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля публикует на своем сайте список машин, за которые придется платить дополнительно. Также чиновники разработали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

Автоюрист Денис Коваленко рассказывает: налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили "письмо". Но тем не менее налоговики имеют право начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем придется платить в двойном размере.