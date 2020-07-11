В Украине пересчитают минималку: кого и как коснется

В 2020-м украинцев ждет незначительное повышение минимальной зарплаты уже в сентябре – на 5,9% до 5000 грн. В следующем году этот показатель, обещает премьер, повысят дважды.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, на данный момент минимальная зарплата составляет 4723 грн, а в следующем году будет на уровне 6000 грн.

с 1 января 2021-го – 6000 грн;

с 1 июля 2021-го – 6500 грн.

Учитывая, что в Украине достаточно быстро растут цены, добавляет аналитик Егор Комов, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов.

"Наше видение необходимости повышать МЗП (минимальная заработная плата. – Ред.) базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты по минимальной зарплате шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения", – заявил премьер.

Вместе с тем вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Кого коснется:

Налоги. Сейчас с минимальной зарплаты нужно заплатить 1960 грн налогов, а уже с 1 сентября – 2075 грн.

Зарплаты. Повышение минималки до 5000 грн коснется немногих (в первую очередь врачей и других бюджетников, которые на самом деле получают минималку). Их доход увеличится всего на 277 грн. А вот повышение минималки до 6500 грн в 2021-м отобразится на 37% работающих. Именно столько украинцев, согласно данным Госстата, на данный момент получают меньше указанной суммы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, карантин и пандемия коронавируса навсегда изменили рынок труда не только в Украине, но и по всему миру. Если для нас актуально снижение зарплат и переход на удаленную работу, то в мире уже начался активный переход к новым технологичным рабочим местам и сокращение персонала.