В Украине пересчитают алименты и введут новые правила: "Слуги народа" приняли законопроект

В Украине размер алиментов будут ежегодно пересчитывать без дополнительного решения суда. Также расти будет и задолженность, если она есть.

Это предусмотрено законопроектом №3112, который 320 голосами 1 сентября во втором чтении приняли народные депутаты. 217 голосов отдали "Слуги народа" (Чтобы посмотреть поименное голосование, доскрольте новость до конца).

К примеру, если родитель задолжал 10 тыс. грн, а годовая инфляция составила 10%, то в следующем году придется вернуть уже 11 тыс. "Законопроектом предусматривается ежегодное вычисления исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, без обращения взыскателя в суд", – говорится в законопроекте №3112.

Рада приняла закон по алиментам rada.gov.ua

Согласно документу, исполнитель обязан проводить перерасчет автоматически и сообщить об этом обеим сторонам. Важно также отметить, что повышение алиментов начинается со второго года после момента их назначения.

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