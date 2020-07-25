В Украине пенсии пересчитают в три этапа: кто и какую прибавку может получить
Как получить высокую пенсию . Коллаж
В Украине пенсии в 2021-м пересчитают как минимум три раза. На размер выплат повлияет повышение минимальной зарплаты и грядущая индексация.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В марте проведут перерасчет всех пенсий. Повышение составит около 15 %. К примеру, если расчетный размер пенсии 2 400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2 760 грн. А если расчетный размер 1 500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума (1 769 грн с декабря 2020 года).
Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:
Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1 %:
Также на рост пенсий повлияет и повышение минимальной зарплаты в следующем году. Вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.
с 1 января 2021 года – 2400 грн;
с 1 июля 2021 года – 2600 грн.
Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.
Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.
Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.
Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного Фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.