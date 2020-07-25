В Украине пенсии пересчитают в три этапа: кто и какую прибавку может получить

В Украине пенсии в 2021-м пересчитают как минимум три раза. На размер выплат повлияет повышение минимальной зарплаты и грядущая индексация.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В марте проведут перерасчет всех пенсий. Повышение составит около 15 %. К примеру, если расчетный размер пенсии 2 400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2 760 грн. А если расчетный размер 1 500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума (1 769 грн с декабря 2020 года).

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1 %:

Также на рост пенсий повлияет и повышение минимальной зарплаты в следующем году. Вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL: