В Украине пенсии будут назначать по-новому: в Кабмине презентовали механизм

В Украине упростили процедуру оформления пенсий. Если раньше после обращения в Пенсионный фонд (ПФУ) нужно было идти в банк и открывать специальный счет, теперь для этого нужно всего лишь написать дополнительное заявление в ПФУ.

Соответствующее решение 11 ноября приняли на заседании Кабинета министров. "Правительство поддержало решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий. Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Ведь работать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По новым правилам органы ПФУ могут самостоятельно передавать данные в банки с просьбой открыть специальные пенсионные счета. Это, как заявил премьер, позволит упростить процедуру оформления выплаты.

"Сейчас при обращении в Пенсионный фонд Украины или органов социальной защиты для назначения пенсии, денежной помощи, нужно обращаться в банковское учреждение для открытие счета. В связи с распространением Covid-19, произошла необходимость уменьшить количество посещений учреждений гражданами при назначении пенсий, денежной помощи", – говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.