В Украине пельмени готовят из кожи, крыльев и костей: журналисты попали на производство

В Украине пельмени на производствах готовят из костей и шкурок, в тесто добавляют опасные добавки. Все это украинцы едят, когда покупают магазинные пельмени одного из производителей.

Журналистам "Сегодня" устроиться на производство полуфабрикатов, расположенного в нескольких километрах от Киева.

На упаковке указано: мука пшеничная высшего сорта, 30% говядины, вода, лук репчатый. Без стабилизаторов и красителей, все из натуральных ингредиентов – отмечает производитель. В огромную мясорубку парень веслом заталкивает куриную кожицу, крылья и кости. Это моментально превращается в однородную массу – почти желе. Бригадир называет это натуральными ингредиентами, впрочем признается: "Есть и добавки", – говорит бригадир.

И – не только в мясной начинке. Уже в следующем цеху заметили огромные подносы с разноцветными хинкали. Думаете, зеленый цвет дают ароматные травы и шпинат? А желтый – домашние яйца? Нет! На этом предприятии грузинские деликатесы – красят!

"Почему они зеленые?" – спрашивают журналисты. "Добавляется в тесто краситель, и они выходят зелеными", – отвечают в цех. Рабочие – без масок и перчаток. На 200 человек – ни одного санитайзера. Вытирают пот со лба – и снова за работу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время карантина украинские семьи урезали свои траты на 10%, или на 84 млрд гривен. В то же время возросла доля денег, отданных за алкоголь, сигареты и наркотики. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата за 2 квартал 2020 года.