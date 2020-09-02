В Украине отменят трудовые книжки: как будут оформлять на работу и считать пенсию

В Украине вместо "бумажных" трудовых книжек введут электронные, а пенсии смогут назначать автоматически, без личного визита в Пенсионный фонд. Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №3623, который 2 сентября 283 голосами за основу приняли народные депутаты.

Подробнее о том, что и как изменится из-за новых правил, читайте в материале OBOZREVATEL.

Трудовые книжки забирать не будут

Бумажные трудовые уничтожать не будут, но предприятия не должны их хранить. Если сотрудник хочет, может забрать ее себе и беречь дома, а работодатель по требованию обязан ее заполнять. Все данные при этом будут храниться онлайн.

То есть если вы не хотите прощаться с бумажным документом, никто у вас его не заберет. "Это определенный прорыв. Те, кто сталкивался с оформлением пенсии, знает, сколько времени теряется при оформлении выплаты. Для всех нас, кто будет выходить на пенсию, это большое послабление", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, презентуя документ.

HR-эксперт Александр Белоус уверен: трудовые книжки нужно было отменить еще давно. Их заполнение и хранение занимает место и время, предприятия должны иметь защищенные места хранения, отчитываться о сохранности Трудовой. А если, к примеру, происходит пожар или документ портится по другой причине, восстановить его сложно.

"Тут может быть одна проблема: как будут хранить информацию. Это личные данные, семейное положения. В это онлайн-базу войдут разные персональные сведения", – рассказывает Белоус в комментарии OBOZREVATEL.

Глава профильного комитета Галина Третьякова во время заседании Рады напомнила: в течение пяти лет данные из трудовых книжек будут переноситься в реестр.

Главный минус: нет вывода о том, готовы ли базы данных, будут ли они защищены. С таким замечанием выступил и Главный научно-экспертный комитет Верховной Рады.

Как будут назначать пенсию и оформлять на работу

При оформлении на работу можно будет не подавать трудовую книжку – достаточно паспорта, ИНН и других документов (если того требует работодатель и разрешает закон, например, справка о медицинском осмотре).

Одно из важнейших новшеств – пенсию теперь будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

"Будет как в Британии, Эстонии и в других странах. Будет возможность без обращения, сбора информации, автоматически получить пенсию. Но человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и пересчитать ее", – рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.

Как ранее поясняли в Кабмине, работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

Если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или с помощью работодателя. Тогда сохранять трудовую книжку как носитель информации совсем не будет нужды.

Если кто-то все же захочет “коллекционировать” информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это государство не сможет.

"Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни работник, ни работодатель это теперь не обязаны делать", – объяснили в правительстве.