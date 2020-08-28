В Украине отменят социальные пенсии? Кто останется без выплат и что делать

В Украине с каждым годом ужесточаются правила выхода на пенсию. В результате часть 60-летних вовсе останется без выплат. "Социальные пенсии" уже отменили, а если как минимум с 25 лет не начался беспрерывный стаж, работать придется до 63 или 65 лет.

О новых пенсионных правилах и перспективах – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине действительно отменят социальные пенсии?

Нет. Уже несколько дней в СМИ распространяют информацию о грядущей отмене социальных пенсий, которую якобы озвучил советник министра соцполитики Николай Шамбир. На самом же деле социальные пенсии не назначаются еще с 2005-го. Вместо этого есть материальная помощь.

Это в комментарии OBOZREVATEL подтвердил и сам Николай Шамбир. "Мною такие слова не были сказаны. Сейчас понятие "социальной пенсии" изживает себя. Нельзя сказать, что ее нет, но с 2005-го она не назначается. А те, кому ее уже назначили, доживают свое время", – рассказал советник министра.

Правила простые: если есть 15 лет стажа, можно рассчитывать на пенсию. А если нет стажа, работы и вообще какого-либо дохода, то можно рассчитывать на социальную выплату после 65 лет. Ее размер считается как разница между доходом человека и прожиточным минимумом.

Каждый год, до 2027-го, требования по стажу будут расти. Узнать, как именно, можно ознакомившись с инфографикой ниже. Для примера рассмотрим, как украинцы будут выходить на пенсию с 2027-го:

в 65 лет – если есть от 15 до 25 лет стажа;

в 63 года – если от 25 до 35 лет стажа;

в 60 лет – если есть от 35 лет стажа.

Когда украинцы будут выходить на пенсию

А что делать, если не хватает стажа?

Есть два варианта: выходить на пенсию позже (в 63 или 65 лет), или докупить стаж. Тут важно отметить, что по оценкам Минсоца уже в 2027-м около 45% украинцев возрастом 60 лет вовремя выплату не получат.

Как объяснили специалисты ПФУ, есть два способа дополучить стаж. Первый: если вы еще не достигли пенсионного возраста, но официально не работаете и понимаете, что стажа вам не хватит.

"В таком случае в налоговой службе по месту регистрации можно заключить добровольное соглашение об уплате единого социального взноса с минимальной зарплаты. На данный момент это 1039 грн в месяц. Размер минимальной пенсии при этом составляет 1712 грн. То есть вы сейчас заплатите тысячу, а потом получите 1,7 тысячи", – рассказали в ПФУ.

Особенность такого способа состоит в том, что стаж покупается по одному месяцу. Аналогично тому, как вы бы работали и сами платили ЕСВ. То есть если для пенсии остался год и вам не хватает двух лет, такой способ вам не подойдет – все равно придется использовать второй метод.

Когда украинцы смогут выходить на пенсию Pixabay

Второй – если вам уже исполнилось 60 лет и нужно купить сразу несколько лет стажа. В таком случае размер ЕСВ уплачивается в двойном размере. Например, 2078 грн в месяц или 24,9 тыс. за год.

"Сумма уплаченного единого взноса не может быть меньше двух минимальных. При этом граждане самостоятельно определяют период, за который могут заключить договор о добровольном участии. Если вы 8 лет назад не работали два года, можете доплатить за те годы", – рассказывают в ПФУ.

Как получить пенсию вовремя?

Ученая Лидия Ткаченко в комментарии OBOZREVATEL отмечает: со временем количество украинцев, которые не выполнят требования по стажу, будет расти. Чтобы иметь 35 лет стажа, нужно как минимум с 25 лет иметь непрерывный стаж.

Правила в очередной раз поменяются с 1 января 2028 года. Тогда можно будет выходить на пенсию в любом возрасте, если есть 40 лет стажа.

Украинцы могут повлиять только на два показателя при подсчете пенсий – стаж и размер зарплаты. По подсчетам OBOZREVATEL, чтобы получить максимальную пенсию, простому украинцу необходимо платить взносы из зарплаты, которая в семь раз выше средней. По последним данным, это около 58 тыс. грн. Однако и украинцы со средним достатком имеют шанс подумать о будущей старости.

Для начала – работать официально. Требования по стажу в Украине повышают ежегодно. В результате те, кому осталось до пенсии больше 8 лет, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны будут иметь 35 лет стажа. И чтобы не оказаться в пенсионном возрасте, но без пенсии, важно работать официально. Кроме того, чем выше "белая" зарплата, тем лучше. Если вы официально трудоустроены, но на минималку, то на достойную пенсию можно не рассчитывать.