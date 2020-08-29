В Украине отменили ограничение зарплаты чиновников на время карантина

Конституционный суд отменил решение об ограничении максимальной заработной платы должностных лиц в бюджетных организациях, судей, прокуроров, депутатов и т.д.

Соответствующее решение принято 29 августа. Об этом на своей странице в telegram сообщил депутат от "Слуги народа", глава комитета комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев. "У высших государственных чиновников, судей, банкиров и др. должностных лиц, с зарплатой более 47230 грн, сегодня праздник!", – написал политик.

Даниил Гетманцев рассказал, что зарплаты ограничивать не будут. getmantsevdanil

Отметим, на сайте Конституционного суда Украины действительно опубликовано решение о том, что часть ограничений на время карантина не соответствует главному закону страны. Иск подал Верховный Суд.

Решение КСУ. ccu.gov.ua

Ранее, как писал OBOZREVATEL, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран уже внедрили нововведение: практика показывает, что продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.