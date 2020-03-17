В Украине отменили часть налогов и штрафов: Рада пошла на кардинальный шаг из-за коронавируса

В Украине Верховная Рада 359 голосами приняла решение отменить целый ряд налогов и штрафов с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Соответствующее решение предусмотрено законопроектом №2538, который 17 марта в целом приняли народные депутаты. Авторы документы – народные депутаты из разных фракций: Данил Гетманцев ("Слуга народа"), Андрей Николаенко ("Батькивщина") и другие.

Главные новшества:

штрафовать за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля не будут;

с 18 марта по 18 мая 2020-го запрещено проводить проверки;

продлен до 1 июля 2020 срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

с 1 марта по 30 апреля не нужно платить за землю;

с 1 марта по 30 апреля не нужно платить налог на недвижимость на нежилую недвижимость (это касается и физических лиц, и компаний).

"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить эффективные меры нейтрализации негативных последствий снижения экономической активности в стране и мире, иметь следствием распространения коронавирусной инфекции COVID-19", – уверены авторы законопроекта.

Лицам, находящимся в специализированных учреждениях здравоохранения, а также и на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий – выплачивают 50 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дыру в бюджете в размере 16 млрд грн за 2020 год планируют покрывать за счет борьбы с недобросовестными налогоплательщиками. В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривень.

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