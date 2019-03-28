В Украине объявят охоту на "евробляхи": осталось несколько недель 

У украинских "евробляхеров" осталось меньше двух месяцев. В мае полиция перестанет "закрывать глаза" на нерастаможенные авто и сможет останавливать любую "бляху". По льготной ставке легализовали только около половины "еврономеров". Остальные либо надеятся, что правоохранители не будут пользоваться новыми правами, либо планируют избавиться от авто.

Тем временем в полиции уже готовятся к "охоте" за нарушителями и рассматривают возможность объединить силы с таможней.

OBOZREVATEL выяснил, почему украинцы до сих пор не растаможили "евробляхи" и чем грозит нарушение закона.

Главное:

половина "евроблях" все еще не прошли процедуру растаможки;

часть водителей рассчитывает, что полиция не будет пользоваться своими правами и не станет штрафовать "еврономера";

с 25 мая полицейские обязаны останавливать авто без регистрации, если есть информация о нарушении таможенного кодекса.

Ищут новые лазейки и не спешат проходить растаможку

В Украине осталось около 260 тыс. нерастаможенных авто. Льготный период растаможки (когда можно было заплатить акциз со скидкой в 50%) уже закончился, однако и сейчас любой водитель на "еврономерах" может легализовать свое транспортное средство. Сейчас число желающих значительно убавилось. "Очереди на границах практически исчезли", – заявил в эфире одного из телеканалов председатель Госпограничной службы Петр Цигикал.

Однако, с улиц украинских городов "евробляхи" не исчезли. Более того, как и прежде, водители на "еврономерах" работают в такси. Один из таких водителей Егор (работает в сервисе Uklon) рассказал OBOZREVATEL: от водителей на машинах без регистрации никто отказываться не будет, так как тогда службы такси столкнутся с нехваткой авто.

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"Посмотрим, что там после выборов будет. Уже столько раз пугали, что пугалка сломалась", – возмущается водитель. Стоит отметить, что по закону "еврономера" не имеют права заниматься коммерческими перевозками в Украине. Более того, пассажиру такого такси будет крайне сложно отстоять свои права и в случае ДТП получить компенсацию.

Как известно, до мая "евробляхеры" свободно могут кататься по своим городам, а уже меньше, чем через два месяца полиция обещает объявить на них настоящую охоту. Драконовские штрафы должны способствовать тому, чтобы нелегальные авто вовсе исчезли с улиц.

Юрист Александр Плахотник отмечает: некоторые авто расстамаживать просто не выгодно. Стоимость машины после уплаты налогов, акцизов и сбора может оказаться выше, чем ее рыночная цена в Украине. "Бляхеры" ввозили и хорошие авто, и откровенный металлолом. Чем старше машина и чем больше у нее объем двигателя, тем дороже придется заплатить за растаможку. Поэтому, конечно, если машине 15 лет, какой смысл выплачивать этот огромный акциз? А у некоторых нет таких средств", – поясняет эксперт.

В то время как одни ждут мая и надеяться на бездействие полиции, другие ищут новые лазейки в законе. Пытаются ввозить на таможенную территорию Украины авто в режиме коммерческих перевозок. Якобы им нужно доставить груз по поручению коммерческой структуры за пределами Украины. Этим грузом на самом деле может быть, к примеру, пачка бумаги, однако при этом они требуют пропустить их. Глава профильного парламентского комитета Нина Южанина заявляет: лазейки в Таможенном кодексе нет, а пропускать такие авто нельзя. Более того, по словам нардепа, эта норма касается грузовых авто, а не легковых. То есть любая легковушка, оформленная на коммерческую структуру в Литве, не может заехать на территорию Украины для якобы доставки груза.

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Но представители "Авто Евро Сила" (лоббируют интересы владельцев нерастаможенных авто) настаивают на своем. Несколько недель назад они, пытаясь добиться пропуска 12 машин якобы "с коммерческим грузом", устроили "войну" с пограничниками Львовской области и даже потребовали увольнений. "Руководство Львовской таможни получило команду с нарушением закона лечь костьми, но не пустить авто коммерческого назначения", – заявили активисты.

Менее двух месяцев до охоты: как будут наказывать "бляхеров"

Машины в Украину ввозят в режиме транзита (на период до 10 суток) и в режиме временного ввоза (до одного года). Причем вторым режимом могут по закону пользоваться только нерезиденты, то есть иностранные граждане. По факту машины оформляли на иностранцев, а потом по доверенности передали украинцам.

С 1 мая правоохранители получат доступ к базе данным пограничников, отмечает замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Полиция сможет проверять, кто и когда ввез машину на иностранных номерах, и если сроки нарушили, авто будут останавливать.

Сейчас же по действующему закону оснований для остановки авто нет. Легально остановить "бляху" можно только после того, как появится информация о нарушении закона.

Если остановленное авто было ввезено в режиме транзита, максимальное наказание – конфискация авто по решению суда. "Размер штрафа зависит от того, на сколько дней нарушили сроки. Если на одни сутки – 170 грн, от 1 до 10 суток – 3,4 тыс., от 10 до 20 – 8,5 тыс., от 20 до 30 – 8,5 тыс. и от 30 суток –170 тыс. грн", – рассказывает Александр Плахотник.

Менее жесткие требования к водителям, чьи авто находятся в режиме транзит. Они за задержку на трое суток должны будут заплатить штраф в 850 грн (или предупреждение), от 3 до 10 суток – 5,1 тыс., от 10 до 20 –17 тыс., от 20 до 30 – 85 тыс. и более 30 суток – те же 170 тыс. грн.

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Кроме того, введут новые виды ответственности – за вождение автомобиля на иностранных номерах лицом, которое это авто не ввозило и за получение доходов от "евроблях" (такси).

Полиция сможет выписывать постановления и штрафовать водителей авто без регистрации. Чтобы конфисковать автомобиль, понадобится решение суда. Кроме того, в законе прописали, что пользоваться машиной может только тот, кто ее ввез.

"Введена обязанность полицейского останавливать транспортные средства, если существует информация о нарушениях его владельцем транс таможенных правил, или если непосредственно транспортное средство является объектом нарушения таможенных правил", – поясняет Алексей Белошицкий.

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