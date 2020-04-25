В Украине обрушатся зарплаты: в Кабмине показали, сколько будем зарабатывать

В Украине реальный размер (с учетом инфляции) средней зарплаты в 2020 году упадет на 13,9% и составит 11 079 грн.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, который опубликован Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. При этом рост реального размера зарплаты в 2021 году ожидается на уровне 3,2% (до 12 408 грн).

Прогноз зарплат в Украине

Отметим, из-за карантина более 2 млн украинцев остались без работы. При этом пять миллионов работающих отправили в вынужденные отпуска. Все это приведет к тому, что средние в 2020 году реальные заработные платы упадут до рекордно низкого показателя.

Реальная заработная плата учитывает показатель инфляции. Ее динамика показывает не только номинальный размер, но и покупательскую способность.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины планирует создать в стране около полмиллиона рабочих мест при этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч грн.

Кабмин не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу. Даже при условии, что другие страны специально для них будут ослаблять карантинные ограничения и помогать с выездом.

Тем временем, с 1 марта Германия упростила правила трудоустройства для украинцев. Теперь граждане Украины с дипломом или квалификацией и опытом работы, а также со знанием языка могут приехать в Германию и в течение полугода искать там работу.

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