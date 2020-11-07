В Украине названы самые популярные вакансии: кому больше платят

В Украине средняя зарплата по данным кадровых порталов составила 12,5 тысяч гривен. При этом самая высокая средняя зарплата среди самых популярных вакансий у менеджеров по продажам и директоров.

Об этом говорится в данных портала work.ua. Также относительно высокую среднюю зарплату (15 тысяч гривен) предлагают водителям.

Cамые популярные вакансии:

Менеджер по продажам 17000 грн

Продавец-консультант 10000 грн

Водитель 15000 грн

Бухгалтер 12500 грн

Администратор 10500 грн

Повар 12000 грн

Специалист по приему и обработке груза 10000 грн

Директор 20000 грн

Менеджер по работе с клиентами 15000 грн

Кассир 9500 грн

Отметим, в Украине среди самых популярных вакансий на дому больше всего платят IT Sales-менеджерам (25 тысяч гривен) и менеджерам по продажам (20 тысяч гривен). Об этом говорится в статистике, которую по просьбе OBOZREVATEL предоставили аналитики Jooble. В среднем же зарплаты составляют от 10 до 25 тысяч гривен.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.