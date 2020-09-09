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В Украине назревает крупнейший скандал: Тимошенко хочет отдать азартные игры на откуп Бауму

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Личные финансы
36,3 т.
Схема Баума предполагает освобождение игрового бизнеса от налогов

Схема Баума предполагает освобождение игрового бизнеса от налогов.

В Украине рынок азартных игр хотят доверить человеку замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко Борису Бауму. Он успел вляпаться в целый ряд скандалов и широко известен как верный соратник во всех начинаниях своего старшего по должности друга на Банковой.

Почему именно Баум? Казалось бы, хуже кандидатуру не придумать. Он связан с российским игорным бизнесом, против него журналисты выпустили огромное количество расследований, его обвиняли в коммерческом ввозе средств медицинской защиты под видом гуманитарного груза, он самим своим присутствием рядом с властью бросает тень на президента Владимира Зеленского.

Ответ очень прост. Лучший способ взять под контроль игорный бизнес и заработать на нем – возглавить комиссию, которая будет заниматься регуляцией. Более того, Баум практически под себя писал и сам закон "о легализации казино". И он прописан таким образом, что в выгодном положении оказались именно россияне.

Что это, если не конфликт интересов? Во время Первого игорного форума в Херсоне нардеп Олег Марусяк, автор законопроекта о легализации игорного бизнеса, признался OBOZREVATEL, что в рабочую группу входит эксперт в сфере игорного бизнеса, владелец компании First National Lotteri Ltd Борис Баум.

Неофициально нардепы рассказывают: Баум приходил на заседания комитета и якобы от имени президента объяснял, зачем нужно легализовать "игорку" и как будет работать бизнес.

Участники бизнеса уверены: цель Баума была запустить рынок в своих собственных интересах. Вскоре стало известно, что именно его кандидатуру рассматривают на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

К чему приведет такое назначение? Угадать совсем несложно. А последствия будем пожинать уже совсем скоро.

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