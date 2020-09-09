В Украине рынок азартных игр хотят доверить человеку замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко Борису Бауму. Он успел вляпаться в целый ряд скандалов и широко известен как верный соратник во всех начинаниях своего старшего по должности друга на Банковой.

Почему именно Баум? Казалось бы, хуже кандидатуру не придумать. Он связан с российским игорным бизнесом, против него журналисты выпустили огромное количество расследований, его обвиняли в коммерческом ввозе средств медицинской защиты под видом гуманитарного груза, он самим своим присутствием рядом с властью бросает тень на президента Владимира Зеленского.

Ответ очень прост. Лучший способ взять под контроль игорный бизнес и заработать на нем – возглавить комиссию, которая будет заниматься регуляцией. Более того, Баум практически под себя писал и сам закон "о легализации казино". И он прописан таким образом, что в выгодном положении оказались именно россияне.

Что это, если не конфликт интересов? Во время Первого игорного форума в Херсоне нардеп Олег Марусяк, автор законопроекта о легализации игорного бизнеса, признался OBOZREVATEL, что в рабочую группу входит эксперт в сфере игорного бизнеса, владелец компании First National Lotteri Ltd Борис Баум.

Неофициально нардепы рассказывают: Баум приходил на заседания комитета и якобы от имени президента объяснял, зачем нужно легализовать "игорку" и как будет работать бизнес.

Участники бизнеса уверены: цель Баума была запустить рынок в своих собственных интересах. Вскоре стало известно, что именно его кандидатуру рассматривают на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине.

К чему приведет такое назначение? Угадать совсем несложно. А последствия будем пожинать уже совсем скоро.

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