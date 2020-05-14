В Украине насчитали более 3 тысяч миллионеров: где живут

В Украине доход больше одного миллиона гривен задекларировали 3150 граждан, которые заплатят 393 млн грн доходов и больше 47 млн ​​грн военного сбора.

Как сообщает пресс-служба Налоговой службы Украины, всего подано больше 200 тысяч деклараций на общую суму 32,1 млрд грн.

Больше всего миллионеров в Киеве – почти 1,2 тысяча человек, в Харьковской области – 278 и Днепропетровской – 270.

В Украине насчитали более 3 тысяч миллионеров

Наибольшие суммы налоговых обязательств к уплате определены жителями Львовской области – 25 млн грн и Киева – 23 млн грн с доходов, полученных за пределами Украины.

"Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, самостоятельно определенные к уплате гражданами, составляют 871 млн грн, военного сбора – почти 120 млн гривен", – отмечено в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы до 1 июня должны заполнить налоговые декларации, а после – заплатить за дополнительный доход.