В Украине на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.

Об этом говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса, сообщили в Министерстве социальной политики. Документ был подписан президентом Украины в четверг 2 апреля.

Социальные выплаты в Украине

"Законом урегулирован вопрос продления выплаты на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых в настоящее время происходит перекомиссия МСЭК и ВКК об установлении инвалидности и переназначения (продолжения) пенсий и пособий на новый период, без заявлений и без каких-либо документов", – пояснили в Минсоце.

После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган соцзащиты населения или управление Пенсионного фонда осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления (результатов переосвидетельствования медико-социальной экспертизы) и необходимых документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый же день после подачи заявления в Центр занятости; выплаты назначат с этого же дня.

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, много украинцев могут потерять работу. При этом если правильно уволиться и защитить свои права, то по закону еще 9 месяцев можно получать выплаты от государства в размере до 8400 гривен.

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