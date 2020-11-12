В Украине на три миллиона гривен ищут машины новому министру

В Украине недавно созданное министерство по вопросам стратегических сфер промышленности (возглавляет Олег Уруский) разместило на Prozorro тендер: ищут три машини,одну – для "члена Кабмина" (так и написали в объявлении) и еще две – для топ-руководства ведомства.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, придется нанимать водителей, выделять средства на обслуживание авто. Еще 2,4 млн грн потратят на покупку компьютеров: сотрудникам нового министерства нужно же на чем-то работать.

Машины для министра Prozorro

Компьютеры для министра Prozorro

Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Должность, на которую назначен Уруский, создана в связи с масштабной реформой ОПК.

Приход Уруского на должность вице-премьера по "оборонке" происходил со скандалами. Его кандидатуру Кабмин внес 10 июля, однако 13 июля проект постановления был отозван. Но 14 июля документ о назначении был подан вновь.

Где Уруский работал раньше

В 1993 – 1996 годах работал главой управления в Национальном космическом агентстве Украины;

В 1996 – 2000 годах возглавлял управление в аппарате СНБО;

В 2000 – 2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по делам оборонно-промышленного комплекса страны;

В 2003 – 2005 годах возглавлял отдел в секретариате правительства Украины;

В 2005 году стал первым заместителем главы Министерства промышленной политики;

В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины;

С апреля 2020 года возглавлял частную инжиниринговую компанию "Прогрестех-Украина", которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.