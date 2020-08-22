В Украине на День независимости раздадут премии

В Украине военнослужащие, ветераны АТО, участники Революции Достоинства и другие категории граждан смогут получить выплаты в честь Дня независимости.

Деньги выделают как из государственного бюджета (около 300 млн грн), так и из местных. К примеру, в Киеве, согласно заявлению КГГА, премии составят от 300 до 500 грн, деньги получат ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и другие отдельные категории.

Подобные программы действуют и в других городах. К примеру, в Черкассах в рамках уже принятой программы обещают выплатить по 1 тыс. грн. "Согласно городской программе социальной поддержки участников российско-украинской войны и их семей, принятая Черкасским городским советом на 2019-2021 годы, участники антитеррористической операции, операции объединенных сил имеют право на ежегодное денежное вознаграждение ко Дню Независимости Украины в размере 1000 гривен", – сообщает местный совет.

Согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским указу о праздновании Дня Независимости в 2020 году, официального парада не будет, при этом обещают выделить 300 млн гривень на выплаты премий военнослужащим.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины 24 августа 2020 года.