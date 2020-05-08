На всех безработных не хватит денег: в бюджете соцстраха Украины обнаружили дыру

В Украине может не хватить на все выплаты денег Фонда по безработице. Причина – в снижении поступлений от ЕСВ и возможном росте количества неработающих граждан.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Пособие по безработице

Какие были расчеты

Там отметили, что делу не помогут даже 6 млрд гривен, которые Кабмин в апреле выделил Фонду на покрытие дополнительных расходов, связанных с ростом безработицы из-за карантина.

Дело в том, что в правительстве исходят из расчета, что поступления в Фонд от уплаты ЕСВ будут идти по плану. "Согласно бюджету Фонда, объем его собственных поступлений (от ЕСВ) в 2020 году должен составить 14,4 млрд грн., Это – рост на 13,8%, или на 1,7 млрд грн по сравнению с 2019 годом", – отмечают в публикации.

Что оказалось на самом деле

Однако на самом деле доходы Фонда по безработице оказались намного ниже. В январе-апреле 2020 рост поступлений от ЕСВ (за счет которых финансируется Фонд) составил всего 6,5%. А за апрель они вообще упали – на 3,8% (что неудивительно, с учетом предоставления права не платить ЕСВ за март-апрель отдельным ФОПам и уменьшения экономической активности в целом).

Денег на всех безработных в Украине не хватит

"Поэтому существует значительный риск того, что Фонд будет дефицитным, даже без увеличения динамики количества безработных", – говорится в сообщении.

Если рост поступлений от ЕСВ не произойдет (что сейчас выглядит как оптимистический сценарий), дефицит Фонда без увеличения числа безработных составит 1,7 млрд грн.

А с ожидаемым увеличением безработных – не менее 3 млрд грн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на май 2020 году количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем в мае 2019 года.

В Украине в условиях карантина, когда большинство людей осталась без работы или временно закрылись предприятия, власти предлагают оформить помощь по частичной безработице.

В Украине минимальная помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа на период карантина увеличилась с 650 грн до 1000 грн.