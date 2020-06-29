В Украине мошенники забирают квартиры пенсионеров: раскрыты схемы

Пожилые люди по всей Украине становятся жертвами квартирных мошенников. Преступники находят одиноких пенсионеров, а потом обманом вынуждают подписать документы или подделывают их.

Иногда в схеме участвуют и чиновники Минюста, которые по поддельным документам вносят данные в реестр прав на недвижимость.

О том, какие мошеннические схемы действуют в Украине и как не стать их жертвой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Страдают слабые

Всего несколько дней назад в Харькове под арест отправили преступную группу, которой удалось украсть пять квартир. Они находили одиноких пенсионеров или пустые квартиры и подделывали на них документы.

Такая схема работает уже много лет, рассказывает OBOZREVATEL юрист Александр Плахотник. "Чаще всего в схеме участвует регистратор или нотариус. Легче всего войти в реестр и внести данные. Но и вычислить виновника в таком случае легко. Второй вариант – подделать, например, документы на кредит под залог квартиры, дождаться "просрочки" кредита и добиться, чтобы в реестр внесли изменения. Но в таком случае нужен "свой" нотариус", – рассказывает он.

Как сообщают в полиции, несколько недель назад в Одессе под круглосуточный домашний арест посадили госрегистратора, который на основании несуществующего решения суда отменил право собственности потерпевшего на недвижимость стоимостью 9 млн грн.

Криворожанка Раиса Алексеевна рассказывает: несколько лет назад жертвой мошенника в погонах стал ее бывший коллега. Он страдал от алкогольной зависимости, не платил за коммуналку и часто привлекался к административной ответственности.

"Как-то я увидела Гришу, а он уже бездомный. Он и с квартирой всегда был как бездомный – побитый, грязный, пьяный. Говорит, что ему пообещали дом за городом купить, а он должен был свою квартиру переписать, или в тюрьму сесть. Не знаю, что там с ним делали, но он все подписал, а потом еще и ходил к нотариусу. И дом за городом ему тоже не купили, дали 30 тысяч гривен и месяц на то, чтобы из квартиры выехать", – рассказывает женщина.

Как и в первом случае, жертвой мошенника стал наименее защищенный украинец, за которого фактически некому заступиться. Александр Плахотник рассказывает: чаще всего квартиру, которую вынудили отдать силой, сразу же несколько раз перепродают. В результате вернуть недвижимость уже практически невозможно.

"Буквально несколько недель назад было решение в Запорожье, согласно которому отказали признать недействительным право собственности на квартиру, которая дважды перепродавалась, а изначально была забрана силой. Тогда было доказано, что жилье забрали у первого собственника с применением психологического и физического насилия. Жертву заставили подписать поручение на право распоряжением имуществом. Но если квартиру несколько раз перепродавали, вернуть ее крайне сложно", – добавляет Плахотник.

Уехал за границу и лишился квартиры

Своего жилья лишилась и одесситка, которая переехала жить в Израиль. Полиция начала уголовное производство (№12018160480001810), в рамках которого выяснила: женщина несколько раз в год приезжала в свою квартиру, при этом постоянно проживала за границей.

Злоумышленникам удалось выяснить, что квартира пустует, они подделали договор купле-продажи и продали жилье на подставное лицо, после сделку повторили. Александр Плахотник поясняет: часто в схеме используют паспорта "несознательных украинцев", которые за небольшую плату соглашаются предоставить свои документы для махинаций.

У одесситки выманили жилье Реестр судебных решений

Как говорится в решении суда, свидетельница (соседка жертвы) рассказала: однажды в квартире просто появились неизвестные люди, вывезли всю мебель и вещи и заявили, что действуют от имени собственницы, которая решила продать жилье. Сама же собственница даже не подозревала о происходящем.

Как спастись от мошенничества

Риелтор Максим Бабуряк рассказывает: чтобы избежать участия в схеме, осторожным нужно быть как покупателям (чтобы не приобрести украденное жилье), так и всем украинцам, которые владеют квартирами.

По просьбе OBOZREVATEL Бабуряк озвучил главные правила безопасности, которые могут позволить уберечься от мошенничества.

Когда покупаете жилье, сделайте выписку и узнайте, кто и когда покупал и продавал жилье. Если жилье за короткий период времени несколько раз перепродавали, это может стать причиной для беспокойства.

Если у вас есть родственники-пенсионеры, поддерживайте контакт, навещайте и расскажите о том, что никакие документы подписывать нельзя. Пенсионеры, к которым часто приезжают дети, за которых есть кому постоять, реже становятся жертвами схем.

Будьте внимательны по отношению к своим одиноким и пожилым соседям. Если кто-либо следит за их жильем, навязывается к ним – у вас есть шанс предупредить преступление.

Не оставляйте жилье без присмотра, если уезжаете надолго.