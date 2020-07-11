В Украине мошенники собирают деньги за вакансии: как работает схема

В Украине участились случаи мошенничества, при которых за комиссию в 500 грн якобы агенства по трудоустройству обещают предоставить высокооплачиваемую вакансию.

Об этом OBOZREVATEL рассказал HR-эксперт Александр Белоус. При этом у украинцев просят ксерокопии паспортов, а иногда – прислать свою фотографию вместе с паспортом.

"Ксерокопии паспортов могут просить для того, чтобы в дальнейшем использовать документ в других мошеннических схемах, перепродать данные. А может и кредиты оформляют. Такие объявления размещают на сайтах с бесплатными объявлениями. Были случаи, когда отдельно и сайт для этого создавали", – рассказывает Белоус.

Как отмечает эксперт, в условиях роста уровня безработицы многие украинцы готовы поверить в историю о том, что работодатель якобы для оформления заявки, сбора документов или верификации личности может потребовать 500 грн.

"Обещают, что отдадут вакансию, говорят, что человек нужен уже прям сегодня, нужно уже заводить дело, иначе возьмут другую кандидатуру. Просят небольшую сумму, берут ксерокопию паспорта и пропадают", – рассказывает Белоус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.