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В Украине мошенники собирают деньги за "конвертацию" с карт: как работает схема

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Мошенники в Украине

Мошенники в Украине.

В Украине мошенники "проводят розыгрыши призов", убеждают, что жертва выиграла крупную сумму, а после просит заплатить за конвертацию.

Схема обмана раскрыта в материале OBOZREVATEL. Злоумышленники создали якобы бесплатную лотерею, в которой можно выиграть до $3600. Каждый этап проходит фактически без участия человека – все данные собирает специальная программа, у участников "лотереи" пытаются вызвать ощущения, что они общаются с оператором и что им действительно повезло.

Единственная проблема – когда приходит время забирать выигрыш, оказывается, что средства нужно конвертировать. И хотя обычно конвертация происходит автоматически банком, если из долларового счета отправлять на гривневый, организаторы "лотерее" просят за это небольшую плату – всего около 200 грн (475 российских рублей).

Разумеется, после "оплаты конвертации", которую на самом деле автоматически проводит банк, никто никакого приза отправлять не будет. Мошеннический сайт сверстан в цветах Instagram, использует его логотип, при этом находится на дешевом домене "zun3remaidi61.xyz". Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь рассказывает OBOZREVATEL: подобный сайт может сделать любой начинающий айтишник.

"Несколько повторяющих алгоритмов, которые должны вовлечь потенциальную жертву в игру. Первое – дают возможность "открыть" три ящика, которые отображаются на экране. Обязательно два первых ящика "мимо", а последний – долгожданный выигрыш. После этого "включается" бот, который поздравляет с победой, предлагает принять условия акции и сразу же переключает на форму оплаты. Тут используют несколько приемов. Создают впечатление", – анализирует Сичкарь.

Жертвам схемы внушают:

  • что акция имеет отношение к Instagram;

  • что выигрыш получают не все и это большая удача;

  • что средства можно получить моментально, достаточно всего лишь оплатить конвертацию.

Мошенники пытаются убедить украинцев

Мошенники пытаются убедить украинцев

Внизу сайта якобы есть чат, где другие победили обмениваются впечатлениями. Здесь всплывают заранее написанные сообщения и на самом деле единственным живым пользователем на сайте в этот момент могут быть только жертвы схемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.

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УкраинаМошенничествосхема обмана
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