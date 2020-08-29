В Украине мошенники собирают деньги за "конвертацию" с карт: как работает схема

В Украине мошенники "проводят розыгрыши призов", убеждают, что жертва выиграла крупную сумму, а после просит заплатить за конвертацию.

Схема обмана раскрыта в материале OBOZREVATEL. Злоумышленники создали якобы бесплатную лотерею, в которой можно выиграть до $3600. Каждый этап проходит фактически без участия человека – все данные собирает специальная программа, у участников "лотереи" пытаются вызвать ощущения, что они общаются с оператором и что им действительно повезло.

Единственная проблема – когда приходит время забирать выигрыш, оказывается, что средства нужно конвертировать. И хотя обычно конвертация происходит автоматически банком, если из долларового счета отправлять на гривневый, организаторы "лотерее" просят за это небольшую плату – всего около 200 грн (475 российских рублей).

Разумеется, после "оплаты конвертации", которую на самом деле автоматически проводит банк, никто никакого приза отправлять не будет. Мошеннический сайт сверстан в цветах Instagram, использует его логотип, при этом находится на дешевом домене "zun3remaidi61.xyz". Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь рассказывает OBOZREVATEL: подобный сайт может сделать любой начинающий айтишник.

"Несколько повторяющих алгоритмов, которые должны вовлечь потенциальную жертву в игру. Первое – дают возможность "открыть" три ящика, которые отображаются на экране. Обязательно два первых ящика "мимо", а последний – долгожданный выигрыш. После этого "включается" бот, который поздравляет с победой, предлагает принять условия акции и сразу же переключает на форму оплаты. Тут используют несколько приемов. Создают впечатление", – анализирует Сичкарь.

Жертвам схемы внушают:

что акция имеет отношение к Instagram;

что выигрыш получают не все и это большая удача;

что средства можно получить моментально, достаточно всего лишь оплатить конвертацию.

Мошенники пытаются убедить украинцев

Внизу сайта якобы есть чат, где другие победили обмениваются впечатлениями. Здесь всплывают заранее написанные сообщения и на самом деле единственным живым пользователем на сайте в этот момент могут быть только жертвы схемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.

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