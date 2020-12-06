В Украине мошенники придумали новую схему обмана: как не потерять деньги

В Украине мошенники размещают рекламу и рассылают сообщения от имени НБУ с предложением получить от государства компенсацию из-за дополнительных расходов и потери доходов в связи с пандемией коронавируса. В результате же с жертв берут плату за "транзакцию" и пропадают.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Схема обмана приобрела такого масштаба, что о мошенниках решили предупредить украинцев в Национальном банке. Сотрудники регулятора предлагают перед тем, как довериться якобы сотрудника НБУ, перезвонить на официальную горячую линию и проверить информацию (0800505240).

Также стоит отметить, что в Украине вопросом распределения материальной помощи, назначением выплат занимается Министерство социальной политики. Нацбанк же не раздает деньги украинцам и не может этого делать.

"По программе президента Владимира Зеленского вам положена выплата в размере до 50 тысяч гривен. Скажите, у вас было сокращение расходов из-за ведения карантина?", – говорит мошенник. В результате же перед выплатой просят заплатить 500 грн якобы комиссии.

По данным НБУ, иногда злоумышленники просят заплатить меньшие суммы: 100-200 грн. При этом любая просьба оплатить какой-либо налог или транзакцию – признак мошенничества.

Ранее OBOZREVATEL публиковал разговор с мошенником, которому удалось заставить украинку переслать ему 500 грн. После этого злоумышленник пропал.