В Украине мошенники придумали, как делать дубликаты карт: защититься практически невозможно

В Украине мошенники нашли способ воровать данные карт и делать их дубликат. Для этого используют банкоматы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Последнее время количество случае воровства средств с использованием специального устройства "скримминг" выросло в разы. Мошенники устанавливают этот едва заметный прибор в разъем банкомата для приема карт.

Его заметить невооруженным взглядом практически невозможно. Соприкасаясь с картой, он считывает и запоминает ее данные. Потом мошенникам стоит всего лишь скопировать их и с помощью другого устройства изготовить дубликат карты.

Заметить скримминг практически невозможно НПУ

Чтобы лишиться средств, стоит всего лишь один раз воспользоваться банкоматом ЕМА

Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь поясняет OBOZREVATEL, что ни один из популярных советов "правильного" использования банкомата не может обеспечить полную защиту. Одни говорят, что стоит пользоваться только теми банкоматами, которые находятся в торговых центрах и магазинах. Но при этом большинство приборов находили именно в таких помещениях.

"Относительно полезный совет в такой ситуации – прикрывать клавиатуру, когда набираете пин-код. Чаще всего в таких банкоматах устанавливают незаметную камеру, которая снимает все ваши действия и с помощью которой можно подсмотреть цифры.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.