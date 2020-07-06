В Украине мошенники оставляют украинцев без квартир: как дурят на аренде

В Украине вместе с послаблением карантина вырос спрос на аренду жилья. Вместе с тем участились и случаи мошенничества. Лжеарендодатели просят предоплату, предлагают несуществующие варианты и оставляют украинцев без денег.

О самых распространенных схемах обмана и о том, как защитить себя – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сперва деньги, а потом квартира

На сайтах объявлений среди настоящих предложений встречаются и невероятно выгодные варианты с ценами, которые в разы ниже рыночных. OBOZREVATEL обратился по указанному в объявлении номерам телефона. Трубку взял молодой человек, который не знал ни стоимость аренды, ни адрес квартиры. "Приезжайте к нам в агенство на подписание документов, а потом можно поехать на показ квартиры", – рассказывает собеседник.

С собой нужно иметь паспорт и сумму, равную месячной аренде. Мол, чтобы посмотреть квартиру, нужно сразу ее оплатить. На вопрос, как же покупать кота в мешке, молодой человек начал убеждать, что согласно договору все деньги можно будет вернуть и нет никакого риска.

Правда, как отмечает риелтор Максим Бабуряк, чаще всего в таких договорах процедура возврата денег прописана только условно: имеете право письменно написать претензию, которая будет рассматриваться три месяца, а если через три месяца вашу просьбу не удовлетворят – идите в суд.

Чаще всего такие "риелторы" сдают несуществующие квартиры. Фотографии жилья находят в интернете, иногда это объявления из России. Цены в полтора-два раза ниже рыночных. К примеру, ниже на фотографиях можно увидеть, как квартиру в Казани выдают за недвижимость в Киеве.

На вопрос о том, почему указанное жилье сдают в аренду в Казани, сотрудник колл-центра пояснил: видимо, там орудуют мошенники.

Как работает схема. Если у вас перед тем, как вы посмотрели квартиру, просят любую плату, скорее всего, вы попали на мошенников, отмечает Максим Бабуряк. Такие схемы работают уже не первый год, однако до сих пор находятся те, кто готов рискнуть ради экономии.

Вы нам идеально подходите, но нужен задаток

Еще одна распространенная схема: просьба о "символическом задатке". Здесь работают более изощренно: придумывают правдоподобные рассказы о том, как уже пытались сдать квартиру, но каждый раз попадали на риелторов или тех, кто на самом деле просто "присматривался". И вот теперь, чтобы показать квартиру и, скорее всего, сдать ее, просят сразу прислать "символическую сумму, чтобы доказать свои намерения".

Что интересно, собирать деньги с украинцев могут даже россияне. Переписку ведут в мессенджерах, а валютную конвертацию объясняют целой историей. Мол, уже давно выехали в Чехию, а освободившуюся квартиру сдают в аренду. Поэтому нужно оплатить и небольшую конвертацию при переводе средств.

Одно из таких объявлений корреспондент OBOZREVATEL встретил на популярной платформе OLX. Там предлагали арендовать жилье у хозяев, которые якобы уехали за границу. "Владельцы" жилья узнали все детали о потенциальных квартирантах, рассказали о преимуществах жилья.

А потом уточнили: жилье уже смотрела другая семья, но у них есть собака. Им готовы отказать, но для этого нужен небольшой задаток в размере 500 грн. Мол, чисто условный, чтобы убедиться в намерениях

Как правильно арендовать квартиру

1. Платить только по факту поселения

Риелторы, которые просят оплатить им их услуги еще до того, как вы нашли квартиру, должны вызывать подозрения. Очень часто таким образом продают всего лишь информационные услуги. То есть вам просто передадут объявления. И если ни одно из них вам не подойдет, деньги не вернут, так как информационная услуга будет считаться уже предоставленной.

2. Не платить заранее

Еще один способ заплатить деньги и остаться без жилья – заплатить заранее. "На квартиру вроде как было много претендентов, и муж ее сомневался. Вот она и попросила, чтобы точно понимать, что мы хотим заселяться, прислать небольшую предоплату. Ну я прислала и после этого девушка пропала", – делится опытом Марина Скичко. Подобные схемы развода достаточно распространены. Поэтому важно платить за квартиру только после подписания договора.

3. Тщательно проверять документы

Арендодатель должен предоставить право собственности на жилье (также эту информацию можно проверить в реестре) и свой паспорт. Важно, чтобы вся информация совпадала с той, которая указана в договоре. А сам документ лучше подписывать при свидетелях (чаще всего им выступает риелтор).

Заверять нотариально договор нужно только в том случае, если жилье сдается более чем на 3 года. Согласно Гражданскому кодексу, если проигнорировать эту норму, договор можно признать недействительным.

В договоре обязательно нужно указать:

реквизиты сторон;

сроки действия документа;

размер и сроки оплаты аренды;

информацию об арендованной недвижимости.

Причем закон не ограничивает стороны: в документ можно вписывать и дополнительные условия, если они не нарушают законодательство.