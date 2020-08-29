Мошенники обворовывают украинцев через соцсети и телефон: как работает схема

В Украине мошенники постепенно переходят в онлайн. Чтобы лишиться средств, достаточно всего лишь зайти в интернет или заглянуть в телефон. Злоумышленники открывают целые сайты и делают массовые смс-рассылки, в которых обещают выплатить сотни тысяч гривен.

Достаточно всего лишь перевезти мелкую сумму. О том, как работают мошенники и что делать, чтобы не лишиться средств – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вы выиграли 3 тысячи долларов!

Относительно новый способ обмана – якобы бесплатная лотерея, в которой можно выиграть до $3600. Каждый этап проходит фактически без участия человека – все данные собирает специальная программа, у участников "лотереи" пытаются вызвать ощущения, что они общаются с оператором и что им действительно повезло.

Единственная проблема – когда приходит время забирать выигрыш, оказывается, что средства нужно конвертировать. И хотя обычно конвертация происходит автоматически банком, если из долларового счета отправлять на гривневый, организаторы "лотерее" просят за это небольшую плату – всего около 200 грн (475 российских рублей).

Разумеется, после "оплаты конвертации", которую на самом деле автоматически проводит банк, никто никакого приза отправлять не будет. Мошеннический сайт сверстан в цветах Instagram, использует его логотип, при этом находится на дешевом домене "zun3remaidi61.xyz". Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь рассказывает OBOZREVATEL: подобный сайт может сделать любой начинающий айтишник.

"Несколько повторяющих алгоритмов, которые должны вовлечь потенциальную жертву в игру. Первое – дают возможность "открыть" три ящика, которые отображаются на экране. Обязательно два первых ящика "мимо", а последний – долгожданный выигрыш. После этого "включается" бот, который поздравляет с победой, предлагает принять условия акции и сразу же переключает на форму оплаты. Тут используют несколько приемов. Создают впечатление", – анализирует Сичкарь.

Жертвам схемы внушают:

что акция имеет отношение к Instagram;

что выигрыш получают не все и это большая удача;

что средства можно получить моментально, достаточно всего лишь оплатить конвертацию.

Мошенники пытаются убедить украинцев

Внизу сайта якобы есть чат, где другие победили обмениваются впечатлениями. Здесь всплывают заранее написанные сообщения и на самом деле единственным живым пользователем на сайте в этот момент могут быть только жертвы схемы.

Мошенники требуют заплатить за конвертацию

Маргарита Сичкарь объясняет: мошенники чаще всего собирают небольшие суммы для того, чтобы остаться безнаказанным – за 200-300 грн, даже если обращаться в полицию, искать виновников не будут.

"Вы первый среди участников!"

Более утонченный способ обмана придумала компания Imageclub там нас уверили, что мы выиграли 350 тыс. грн. Чтобы получить деньги, якобы нужно всего лишь купить товар на сумму от 315 грн.

"Наша конкурсная комиссия выбрала вас среди множества претендентов. Сумма в 350 тыс. грн уже переведена на счет, вам стоит всего лишь подтвердить свои данные участника и для этого сделать покупку товаров компании Imageclub на рекомендованную сумму от 315 грн", – заявил оператор.

Такой вид мошенничестве существует уже не один десяток лет. Еще до того, как у большинства украинцев появились телефоны, сообщения о выигрыше рассылали по почте (чаще всего разносил нанятый за небольшие деньги курьер). К письму также прикрепляли список товаров, их стоимость и реквизиты для оплаты.

В эру цифровых технологий о выигрыше сообщают в смс, а операторы вынуждены проявлять свое мастерство и убеждать собеседников, что они находятся буквально в шаге от богатства.

"Такая схема более опасна, так как при общении мошенники спрашивают фактический адрес проживания, год рождения, ФИО. Все это якобы для того, чтобы оформить выигрыш, на самом же деле информация может служить таким же товаром, которые они перепродадут дальше", – говорит Сичкарь.

Юрист Александр Плахотник в комментарии OBOZREVATEL разъяснил: если речь идет о мелком обмане, правоохранители вынуждены будут зарегистрировать обращение, но при этом будут рассматривать его в последнюю очередь. Этим и пользуются мошенники.

"Здесь единственный выход объединяться и делать публично и открыто обращение по поводу работы мошеннической организации. Если кому-то кажется, что такие сайты – мелочь, он глубоко заблуждается. В масштабах всей страны ежедневно они могут заполучать десятки тысяч гривен", – подытожил Плахотник.