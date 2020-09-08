В Украине мошенники обкрадывают украинцев онлайн: достаточно зайти в интернет

Чтобы лишиться всех средств с карты не обязательно называть пароли, номер карты, достаточно всего лишь зайти на вредоносный сайт или скачать вредоносную программу. Потом, что бы вы не делали на своем компьютере или телефоне, мошенники будут видеть каждый шаг.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Заставить установить приложение – сложно. Поэтому мошенники придумывают изощренные способы обмана. Например, предлагают это сделать за деньги, якобы чтобы протестировать новый продукт.

О такой схеме несколько дней назад написал украинец Станислав Киреев. Ему предложили за 500 грн установить "новое приложение OLX"и выполнить несколько простых действий. Чтобы прислать вознаграждение, у потенциальной жертвы заранее попросили номер карты.

Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь в комментарии OBOZREVATEL поясняет: номер карты просят в первую очередь, чтобы в будущем воспользоваться этими данными. "Как работает вредоносное программное обеспечение? Вирус отслеживает все ваши действия, может блокировать телефон. Зная номер карты, можно отследить и другие действия", – рассказывает Сичкарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.