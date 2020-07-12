В Украине мошенники научились 'портить' банкоматы: как правильно пользоваться

В Украине активизировались случаи размещения мошеннических устройств (скриммингов) на банкоматов. Специальные приборы помогают злоумышленникам делать дубликат карты. Чтобы не попасться на удочку мошенников, недостаточно пользоваться теми банкоматами, которые размещены в супермаркетах.

Как рассказала OBOZREVATEL замдиректора "Ема" Олелся Данильченко, большинство скриммингов устанавливают именно в банкоматах в магазинах и супермаркетах. А чтобы сохранить свои средства, эксперт советует следовать нескольким правилам.

Установить лимит на снятие наличных в банкомате. В банковском приложении на ту карту, которую вы носите с собой, установите ограничение в 200-300 грн. Даже если мошенники смогут украсть данные, все деньги заполучить они не смогут.

Попросить банк выпустить карту с чипом. Такие карты чаще стоят дороже, но снять с них дубликат значительно сложнее.

Прикрывать рукой клиаватуру банкомата, когда набираете пин-код. Если на устройстве установлена камера, она не сможет "подсмотреть", какие цифры вы набираете.

Также важно, осматривать банкомат перед тем, как его использовать. Но если скимминг внутренний, его заметить невозможно. Данильченко говорит: даже она, работая экспертом по безопасности, не всегда может на вид "узнать" скимминговое устройство.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.