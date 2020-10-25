В Украине мошенники используют банкоматы и делают дубликаты карт

В Украине мошенники устанавливают специальное устройство (скримминг), которое считывает данные карт и позволяет изготовить дубликат и снять средства.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Его заметить невооруженным взглядом практически невозможно. Соприкасаясь с картой, он считывает и запоминает ее данные. Потом мошенникам стоит всего лишь скопировать их и с помощью другого устройства изготовить дубликат карты.

Ни один из популярных советов "правильного" использования банкомата не может обеспечить полную защиту. Одни говорят, что стоит пользоваться только теми банкоматами, которые находятся в торговых центрах и магазинах. Но при этом большинство приборов находили именно в таких помещениях.

Относительно полезный совет в такой ситуации – прикрывать клавиатуру, когда набираете пин-код. Чаще всего в таких банкоматах устанавливают незаметную камеру, которая снимает все ваши действия и с помощью которой можно подсмотреть цифры.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.