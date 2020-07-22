В Украине могут вернуть техосмотр для части машин: "Слуги народа" анонсировали решение

В Украине предлагают ввести обязательных техосмотр каждые два года для автомобилей, которые ввезли из-за границы и которые соответствуют экологическому стандарту от Евро-2 до Евро-4.

Такие новшества предусмотрены пакетом законопроектов №3704, 3705 и 3706, которые разработали и внесли в парламент несколько десятков депутатов от "Слуги народа". Отметим, стандарту Евро-2 соответствуют те авто, которые были выпущены с 1995-го по 1999-й.

Обязательно проходить технический осмотр (ТО) каждые два года должны будут машины, ввезенные в Украину и выпущенные с 1995-го по 2005 год. Более новые авто такую процедуру проходить не должны.

Как часто нужно будет проходить ТО:

при ввозе машину в Украине (в течение трех месяцев);

каждые два года после ввоза.

Какие машины должны пройти ТО:

ввезенные в Украину;

не соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и ниже (выпущены до 2005 года).

Отметим, документом также предусмотрено, что акциз на авто предлагают отменить с января 2021-го для всех. Даже те украинцы, которые ввезли "еврономера" в 2015-м и все это время с нарушением закона отказывались растамаживать свою покупку, освободятся от акциза.

Такая норма имеет дискриминационные признаки, уверена юрист Ольга Николаенко. Допустим, два украинца ввезли в один день две иномарки. Оба просрочили срок растаможки, но в 2018-м для них приняли льготные условия и предложили растаможить по специальным условиям. Один уплатил акциз, НДС и пошлину, а второй отказался. Теперь же окажется, что последнему не придется платить акциз, так как его отменят. Стоимость технического осмотра – от 1500 грн.

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