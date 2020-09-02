В Украине могут резко поднять цены на алкоголь: сколько будет стоить вино, виски и водка

В Украине могут вскоре на 10% повысить цены на алкоголь. Соответствующее решение уже разработано министерством и ожидает своего принятия. Кроме того, постепенно вырастут в цене и сигареты (в рамках уже принятых изменений).

О том, как и почему могут подорожать вредные привычки – читайте в материале OBOZREVATEL.

Цены на алкоголь могут вырасти на 10%

В Кабмине еще летом прошлого года зарегистрировали проект повышения минимальных розничных цен на алкоголь. Документ до сих можно найти на сайте Минэкономразвития среди тех, что находятся на обсуждении. До этого минимальные цены на алкоголь пересматривали в 2018-м.

Главная задача минимальных розничных цен – дать возможность легальным поставщикам конкурировать с контрафактными производителями. Последние могут ставить цены в разы ниже, потому что не платят налоги, покупают дешевый и нелегальный спирт, нарушают технологию производства алкогольных напитков.

Как рассказывает OBOZREVATEL глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, отличить нелегальную продукцию от законной очень сложно. Акцизы умело подделывают, а рядовой потребитель не может отличить настоящую марку от фальсифицированной. "Из-за падения доходов во время карантина рост потребления если и есть, то относительно вина. Также могло вырасти домашнее производство: это и спирт, и вина, и настойки", – рассказывает Дорошенко.

В Украине может подорожать алкоголь Pixabay

Цены на алкоголь должны расти вместе с усилением контроля, рассказывает аналитик Владимир Мазуренко. Например, сейчас вводят электронный акциз, который поможет сократить долю контрафакта.

"Как показывает практика, в Украине при повышение налогов растет доля серого рынка. Это не значит, что не нужно повышать акцизы, особенно на табачную и алкогольную продукцию. Вместе с повышением обязательно нужно усиливать наказание за нарушения, усиливать контроль", – поясняет Мазуренко.

Итак, если в предложениях Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства есть уже конкретные предложения:

Сколько будет стоить бутылка (0,5 л):

Бутылка водки: с 89,4 до 98,92 грн;

Вино: с 42 до 46 грн;

Коньяк: с 151,66 до 156,6 грн;

Виски: с 179 до 191,5 грн.

Решение о повышении цен не коснется напитков, которые и сейчас стоят больше "минимума". Алексей Дорошенко в комментарии OBOZREVATEL добавил: чем выше цены на алкогольные напитки, тем меньше спрос на него.

Если не усиливать контроль за контрафактной продукцией, то повышение цен может в очередной раз ударить по легальным производителям, которые платят налоги в бюджет.

За сигареты тоже придется платить больше

В Украине уже несколько лет поэтапно повышают акцизы на сигареты. Розничная стоимость зависит от трех составляющих: акциза, НДС и стоимости самих сигарет. Акцизные ставки к 2024 году постепенно должны поднять до европейского уровня. А доля акциза должна составлять 60% от общей стоимости.

Так, уже через 5-6 лет, акциз на 1000 сигарет повысят до 90 евро. По подсчетам OBOZREVATEL, если в этом году пачка в среднем стоит около 44 грн, то в следующем году цена составит уже около 53 грн. Курильщик, которому хватает пачку на два дня, каждый месяц должен будет тратить на 135 грн больше.

В Украине подорожают сигареты Pixabay

А тем, кому пачки хватает на день, придется отдать на 270 грн больше. В среднем же вредная привычка будет обходиться в 1,5 тыс. грн в месяц для второго случае и около 750 грн – для первого.

Производители табачных изделий настаивают, что значительное повышение налогов приводит к детенизации рынка. И так действительно может происходить, но только если не будет усиления контроля со стороны государства. Без контрольных закупок в табачных киосков, высоких штрафов за нарушения закона, теневой рынок будет существовать даже при самых низких ценах. К слову, сейчас, несмотря на то, что несколько этапов повышения цен уже позади, Украина остается страной с одними из самых низких цен на табачные изделия в Европе.

Кроме того, это провоцирует возникновение контрабанды: когда сигареты из Украины везут на продажу в страны ЕС. Прибыль может составлять до 300%.