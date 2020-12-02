В Украине могут появиться новые деньги от Нацбанка: чиновники готовят электронную валюту

Национальный банк инициировал изменения в законодательство для того, чтобы ввести определение "цифровых денег" и дать возможность НБУ их выпускать (речь идет об электронных гривнях). Регулятор разрабатывает варианты, как можно будет использовать новую валюту в Украине.

Об этом на своей странице Facebook заявил глава ведомства Кирилл Шевченко. "Национальный банк Украины активно исследует тематику CDBC (цифровых валют центральных банков, – ред.) еще с 2016 года, уже инициировал внесение таких изменений в законодательство. Определение "цифровых денег Национального банка Украины" и право НБУ на их выпуск включен в законопроекту 4364 о платежных услугах", – сообщил Шевчено.

Кирилл Шевченко написал об электронной гривне facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

Команда украинского регулятора выделила для себя несколько вариантов возможного использования е-гривне, но поиск ответа продолжается. "Мы сконцентрированы на анализе возможных юз-кейсов, учитывая потребности участников рынка, потребителей и ведущий мировой опыт. В то же время мы обращаем внимание на возможное влияние электронной гривны на макроэкономическую и финансовую стабильность, обеспечение которых является мандатом Национального банка", – добавил Шевченко.

Важно отметить, что введение электронной гривни предусматривает создание платежной инфраструктуры для ее обращения на рынке. Объемы инвестиций и работ зависят, в том числе, от того, какие задачи будет решать е-гривна. Национальный банк поддерживает выпуск цифровых денег.

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