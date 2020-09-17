В Украине могут полностью отменить акциз на ввоз авто: как хотят решить проблему "евроблях"

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации, так называемых "евроблях", снова грозятся возобновить массовые протесты. Активисты требуют немедленно принять законопроект, который должен полностью отменить акцизный сбор на подержанные автомобили и "уравнять" их в правах с новыми. Это им обещала действующая власть.

OBOZREVATEL выяснил, что на самом деле предлагает законопроект №3704, кому он поможет, а по ком – ударит, и можно ли найти компромисс, чтобы решить проблему автомобилей без регистрации раз и навсегда.

Как и что предлагают изменить

“После предыдущего закона 90% владельцев провели таможенные процедуры и поставили свои авто на учет в Украине. 10% владельцев остаются или принципиально несогласными, или сами являются организаторами общественных движений, или же это те, кто не имеет даже документа на право собственности и физически не может пройти все процедуры”, – рассказывает OBOZREVATEL член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Сейчас украинцы платят акциз за авто, который считается по формуле: базовая ставка*коэффициент двигателя*коэффициент возраста автомобиля. Но кроме акциза владельцы должны заплатить еще НДС – 20%, таможенный сбор -5-10%, сбор в пенсионный фонд – 3-5% и 1,5% военного сбора. В целом сумма получается немаленькая, а для старых авто цена взлетает в разы.

Авторы законопроектов предлагают с 1 января 2021 года освободить всех, кто ввозит в Украину новый или подержанный автомобиль для личного пользования, от уплаты акцизного сбора. Те, кто ввез авто до 1 мая 2020 года, смогут также растаможить его без акциза до 31 декабря. Кроме того, закон 3704 предусматривает дополнительные льготы для незащищенных слоев населения. Ввезти новое авто без НДС смогут инвалиды, многодетные семьи и ветераны войны. Но это – еще не полный перечень нововведений.

Следующие пункты законопроекта 3704 предлагают уже не льготы, а наоборот дополнительную финансовую нагрузку. К примеру, автомобили, ввезенные на таможенную территорию Украины, которые не отвечают стандарту Евро-4, должны будут проходить ежегодный технический контроль на авторизованных сервисных технических станциях. Похожая практика существовала до 2011 года и потом была отменена. Но если тогда за техосмотр платили государству и эти средства должны были идти на ремонт дорог, то теперь на этом заработают частные предприниматели.

Представитель "АвтоЕвроСилы" Олег Ярошевич такую норму мотивирует тем, что техосмотр все равно будет обязательным для всех с 2021 года и они хотели заранее проверить, как это может работать.

“Автомобили должны пройти обязательный технический осмотр, чтобы подтвердить, что они не были ранее списаны на утилизацию. Транспортное средство должно отвечать экологическим и техническим стандартам Украины. Мы прописали технический осмотр как пилотный проект. В 2021 году он будет обязательным для всех и мы хотели проверить, как оно работает, будет коррупционная или прозрачная схема”, – утверждает Олег Ярошевич.

Кроме того, закон предусматривает существенное увеличение размера и круга плательщиков транспортного налога. Это – своеобразный налог на роскошь. Он касается владельцев автомобилей стоимостью более 375 размеров минимальной заработной платы (более 1,875 миллиона гривен), то есть элитных авто. Сейчас налог составляет примерно 25 000 гривен, и платят его около 12 000 украинцев. За 2019-й год они заплатили 286 миллионов гривен. Авторы предлагают круг плательщиков расширить и обязать платить такой налог с автомобилей, стоимость которых более 200 размеров минимальной заработной платы(от 1 миллиона).

“Закон фактически расширяется на украинцев со средним достатком. Таких плательщиков будет 80 000. И заплатят они уже 2 миллиарда гривен, примерно по 28 000 в год с каждого. Здесь есть конфликт интересов. Одна категория граждан хочет получить льготы за счет другой категории”, – анализирует Нина Южанина.

Как решить проблему “евроблях”?

Активисты единственное решение проблемы видят в принятии их законов и пока не готовы соглашаться на меньшее. Но Нина Южанина уверена, что полная отмена акциза будет иметь плачевные последствия для экономики.

“Проблемы бы не было, если бы действующая власть не обещала активистам слишком много. Через применение штрафных санкций вопрос бы со временем решился, – утверждает бывшая глава налогового комитета. – Страна не может постоянно быть добродетелем. Есть еще госбюджет, который обеспечивает социальную сферу и его нужно пополнять. Отмена акциза для ввезенных авто и для всех тех, которые будут ввозить с 2021 года, принесет большие потери не только госбюджету. Эти деньги идут на дорожный фонд. Если закон примут, он опять недополучит средства”.

Вместо отмены акциза в качестве очередного возможного компромисса Нина Южанина предлагает рассрочку. К примеру, для авто, которые ввезены до 1 мая 2020 года, можно ввести оформление всех таможенных платежей с рассрочкой на 12 или 24 месяца.

“Бесплатно ничего не бывает. Если людям заплатить 2 тысячи долларов – это много, они не могут найти такие деньги, тогда сделайте рассрочку на 24 месяца, пусть человек платит по 100 долларов в месяц. Но тогда те 90%, которые заплатили, не будут считать себя обманутыми государством. Такие изменения в закон, которые сейчас предлагают, могут иметь очень глубокие последствия. Если сейчас власть это сделает, то та часть населения, которая никогда не хотела платить налоги, соглашается на серую зарплату или работу без регистрации предпринимательской деятельности, никогда не выйдет в белую плоскость”, – резюмирует Южанина.

Почему протесты вспыхнули сейчас?

Еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский поднимал вопрос растаможки подержанных автомобилей. Он общался с лидерами организации “АвтоЕвроСила”, которая представляет владельцев авто на иностранной регистрации и, с их слов, заверял, что проблема будет решена через несколько месяцев.

Представители организации даже поучаствовали в подготовке законопроектов 3704, 3705 и 3706, которые должны внести изменения в налоговый и таможенный кодексы в части растаможки. Эти документы зарегистрировали еще в июне, но в зал так и не вынесли.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сначала пообещал активистам, что в Раде предложения рассмотрят, а позже начал говорить о необходимости согласовать позиции как минимум с Минфином.

Руководитель ГО “АвтоЕвроСила” Олег Ярошевич уверяет, что сейчас нерастаможенных подержанных авто около 750 тысяч. Если всех их растаможат по льготной системе (без акциза, только с налогом в 34,5%, как новые), то бюджет получит 40 млрд.

“У нас было несколько встреч в Офисе Президента, ответственность решить наш вопрос брали на себя все премьер-министры Украины. Но сейчас закон опять не продвигается, потому что автомобильное лобби настолько большое, что его не может перескочить никто”, – говорит он в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время эксперт кампании “Европатруль” Вячеслав Коновалов уверен – активные протесты обусловлены началом нового политического сезона: “Их пытаются использовать как очередной политический фактор, который может каким-то образом “раскачать лодку”. Скажу честно, серьезного влияния они не представляют. Есть яркие лозунги, которые могут понравиться людям. Но за ними практически никто уже не стоит. Мы садились с экспертами и считали, сколько их может быть. У нас получилось пару сотен тысяч, до 500 000. Дело в том, что многие ввезенные автомобили уже не на ходу. Например, есть таксисты, которые завозят авто, ездят на нем месяца 3-4, “убивают” полностью – и на разборку. Дальше завез следующее. Это один и тот же владелец, который ввозит несколько авто в год. Так накручивается статистика”.