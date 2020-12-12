В Украине могут перенести повышение пенсий: в Минфине раскрыли условия

В Украине индексацию пенсий, которую ранее обещали провести в марте 2020 года, могут перенести. Это может произойти из-за проблем с финансированием Пенсионного фонда.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Укринформ". "Подчеркиваю, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрено в полном объеме. Сейчас дискутируем о сроках индексации – с марта или позже. Выясним окончательно после оценок и расчетов бюджета Пенсионного фонда", – сказал Марченко.

Отметим, во время пересмотра проекта бюджета на 2021 год Кабинет министров уже принял решение сократить расходы на финансирование Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн. Кроме того, Верховная Рада перенесла введение обязательного учета физлиц-предпринимателей на 2022 год (это также повлияет на наполнение Пенсионного фонда).

Также с июля на декабрь перенесли повышение минимальной зарплаты с 6 до 6,5 тыс. грн. Вместе с тем отсрочат и повышение минимального размера единого соцвзноса (большая его часть поступает в Пенсионный фонд).

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.