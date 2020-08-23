В Украине могут массово отключать газ, а суммы в платежках взлетят в три раза: кого и как коснется

В Украине уже с 1 января 2021 года могут начать массово отключать квартиры без счетчиков от газа. Это предусмотрено законом "О коммерческом учете газа". Поставщики просят правительство через Верховную Раду внести изменения в документ и разрешить им работать без счетчиков хотя бы до октября 2021-го.

С другой же стороны, те семьи, которые сами откажутся от приборов учета, вынуждены будут платить в три раза больше. О том, как и для кого изменятся правила в новом году, читайте в материале OBOZREVATEL.

Нет счетчика – плати больше: будут ли отключать газ украинцам

В одном из облгазов OBOZREVATEL на горячей линии сообщили: если нет счетчика, с первого января переведут на новые нормы потребления. То есть платить придется больше. Хотя при этом, согласно закону, поставлять голубое топливо тем, у кого нет приборов учета, с нового года вообще не имеют права. А вот по новым нормативам продавать газ будут тем, кто в этом году письменно откажется от бесплатного счетчика.

И это новшество коснется огромного количества семей. Точной цифры нет (счетчики устанавливают ежедневно), но еще несколько месяцев назад в Министерстве энергетики публиковали предложения изменить нормативы, в котором указывали, что счетчиков на газ нет в 3,3 млн квартир.

"Отсутствие счетчиков природного газа в 3,3 млн квартир (домохозяйств) ставит в неравные условия бытовых потребителей, квартиры (домохозяйства), которые оборудованы счетчиками газа, поскольку модель поведения бытовых потребителей, не имеющих счетчиков природного газа, существенно отличается", – говорится в документе.

К примеру, если сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, должна платить за 9,8 куба (3,28 на человека), то по граничным нормативам придется оплатить уже 29,4 кубометра (9,8 куба на человека). К примеру, по действующему тарифу сумма в платежке может вырасти с 29,1 до 87,3 грн. То есть в три раза.

Норматив потребления газа пересмотрят 104.ua

Сейчас у участников рынка и профильных нардепов есть общее понимание, что газ отключать не будут. Вместо этого поставщикам разрешат просто увеличить норматив до пределельного. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL первый зампред комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко, в законе действительно сказано, что с 1 января 2021 газ тем, у кого нет счетчика, вовсе должны отключить. Но по ощущением парламентария, вместо этого всего лишь продлят старую норму. "У меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат" – сказал Кучеренко.

Более того, как рассказали на горячей линии одного из облгазов, чтобы перейти на новые норматив (граничные) официально нужно подписать протокол об отказе от установки счетчика. Если просто не открыть двери в свою квартиру, отказом это считаться не может.

Кстати, проблемы могут быть и с субсидиями, которая покрывает социальные, а не граничные нормы потребления. То есть за разницу в таком случае придется платить из собственного кармана. В случае с семьей из трех человек и с газовой плитой речь идет об 58,2 грн в месяц.

Источник в облгазах рассказал OBOZREVATEL: сейчас есть надежда, что Минэнерго разработает проект изменений в закон, проведет через заседание Кабмина и предложит Раде внести правки в закон. "И надеемся, что правительство примет решение, которое позволит потребителям пользоваться газом на законных основаниях", – добавляют источники.

В обратном же случаи поставщики окажутся перед выбором: либо соблюдать закон и ограничить поставки и лишиться прибыли, либо же нарушить закон и продолжить поставлять газ украинцам.

За долги отключать газ не могут, а поставщика могут менять в любой момент

Поставщик газа не может просто так отключить семью за долги. Единственный инструмент вернуть деньги – суд. Но при этом, даже получив решение, взыскать средства крайне сложно. Частные судебные исполнители очень неохотно берутся за взыскание коммунальных долгов. Для них это мелкие дела, на которых много не заработаешь.

"Судебные исполнители не берутся за мобильный телефон, телевизор, коммунальный долг. Это неликвид. Я сомневаюсь, что будет большая заинтересованность у других поставщиков заходить в этот рынок. Чтобы рынок работал, нужно принять все механизмы, которые нужны для его работы", – добавляет директор ЕГАЗ Артем Компан.

С таким мнением на форуме Energy Club согласился и директор "Харьковгаз Сбыт" Павел Тындык. Мол, если дать возможность менять поставщика до того, как будет выплачен долг прошлому, это может привести к коллапсу. "Если разрешить потребителю, находясь в долгах от действующего поставщика, переходить к другому, нас лишают возможности рассчитаться с "Нафтогазом". Пока, до 1 августа, поставщиком газа есть "Нафтогаз". Как только потребитель сможет встать и перейти к другому поставщику, будет дыра в расчетах с собственником ресурса, который поставлял газ для газсбытов", – пояснил Тындык.