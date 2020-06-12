В Украине миллионам семей придется платить за газ в 2-3 раза больше: суд отменил решение Кабмина

Александр Литвин Личные финансы 19:00, 12.06.2020

В Украине один из облгазов через суд отменил действующие на тот момент нормативы потребления газа: платить придется по старым правилам. В результате у миллионов семей суммы в платежках вырастут в 2-3 раза.

О том, как и почему изменили норматив и какой ответ готовят в Кабмине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кабмин проиграл "Николаевгазу": придется заплатить больше

Украинцы без газовых счетчиков платят за голубое топливо согласно нормативу. Облгазы всегда настаивают на том, что нормативы должны быть выше и украинцы недоплачивают, а Кабмин (во всяком случае в прошлые годы) всячески сдерживал аппетиты поставщиков и держал "норму" на достаточно низком уровне.

Но вот проблема в том, что "газовые постановления" принимали с нарушениями и в 2015-м, и в 2016-м, и в 2019-м. И каждый раз их в судах отменяли облгазы. Вначале июня 2020-го Шестой аппеляционный суд принял окончательное решение и в очередной раз вернул старые нормы потребления. Основание – прошлое постановление не прошло согласование регуляторной службой.

Только газовая плита:

  • Было: 3,28 кубометра на человека.

  • Будет: 9,8 кубометра.

Только газовая плита, но нет горячей воды:

  • Было: 5,39 кубометра на человека.

  • Будет: 18,3 кубометра на человека.

Есть газовая плита и газовая колонка:

  • Было: 10,49 кубометра на человека.

  • Будет: 23,6 кубометра на человека.

Рассмотрим на конкретном примере. Допустим, семья из трех человек без центрального горячего водоснабжения еще в прошлом месяце должна была платить за 16,17 кубометров газа (около 48 грн). В этом месяца семья в таком же составе заплатит уже за 54,9 кубометров (около 164,7 грн).

Советник и.о министра энергетики Александр Трохимец рассказал OBOZREVATEL: правительство действительно принимала постановления таким образом, что у суда появились основания его отменить. Теперь же чиновники рассматривают возможность разработать и принять новые нормативы.

"Старые нормативные акты уже вернулись. Что будет делать Кабмин? Инициатором любых изменений есть Минэнерго. Мы уже по поручению и.о. министра Ольги Богуславец в экспертном совете принимаем решение, какие должны быть нормы. 9,8 кубов – в разы завышенные нормативы", – рассказывает Трохимец.

Какие будут нормативы по решению Кабмина

Сейчас в Кабмине рассматривают новые нормативы, размер которых пока еще остается загадкой. Трохимец выступает за то, чтобы установить разные "нормы" на разные сезоны ("холодный" и "теплый") и дополнительно использовать коэффициенты для областей.

То есть если его предложения поддержит министерство и правительство, уже вскоре украинцы в разных уголках страны будут платить по-разному. Важно отметить, что это коснется только тех, у кого нет газового счетчика.

Уже несколько лет Ассоциация газового рынка требует от Кабмина повысить норматив потребления газа. Его используют для расчета сумм в платежках для тех, кто не установил счетчик. И таких около 25%.

В Минэнерго утверждают, что такие семьи недоплачивают 2,6 млрд грн. Мол, тратят больше, чем предусмотрено "нормой". А если норматив пересмотреть, то, возможно, платить нужно будет даже больше, чем вы на самом деле используете.

Эксперт в сфере энергоэффективности, сотрудник одной из энергосервисных компаний Алексей Ковш рассказывает OBOZREVATEL: нормативы на газ в Украине действительно занижены, но вот выход из этой ситуации – установить счетчики, а не завышать нормативы.

"У нас есть закон "О коммерческом учете газа", в тарифе на газ уже заложена установка счетчиков в квартирах. Вопрос: почему бы вместо того, чтобы пересматривать нормативы, просто не выполнить закон и установить счетчики во все квартиры?" – говорит Ковш.

А пока Кабинет министров разрабатывает новые постановления, украинцы без счетчиков (а таких около трех миллионов семей) обязаны платить за газ в несколько раз больше. И от того, как качественно новое правительство примет постановление, будет зависеть судьба нового суда, который, учитывая настроения облгазов, наверняка состоится.

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