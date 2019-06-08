ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МирСпорт

/Личные финансы

В Украине массово воруют мобильные номера и взламывают счета: инструкция

2.4тЧитать материал на украинском

В Украине резко участились случаи мошеннического похищения мобильного номера телефона. Самая распространенная схема выглядит так: абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д). Дальше – заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона из которых ранее звонили.

Как заявляют в пресс-службе Киберполиции, после получения контроля над карточкой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего. Стоит отметить, что меньше всего таких преступлений совершается в отношении контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки, владельцу необходимо посетить сервис и подтвердить свою личность, предоставив работнику личный паспорт.

Мошенники воруют номера

Мошенники воруют номера

UBR.ua

Новости
"Они тебе не помогут": в Киеве мошенники начали террор автомобилистов

Чтобы минимизировать риски воровства средств с вашего банковского счета, киберполиции советует:

  • Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам

  • Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга

  • В большинстве украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой

  • Не передавайте карточку третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и тому подобное

  • Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн

  • Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //)

  • Если же Вы все-таки стали жертвой подобных преступлений, советуем не медлить и сразу сообщить о незаконном списании средств работникам банка и полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн. Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "мошенничество в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
мошенничество в Киеве
Место
Украина
Теги
мошенникисхема обмана
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel