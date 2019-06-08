В Украине массово воруют мобильные номера и взламывают счета: инструкция

В Украине резко участились случаи мошеннического похищения мобильного номера телефона. Самая распространенная схема выглядит так: абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д). Дальше – заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона из которых ранее звонили.

Как заявляют в пресс-службе Киберполиции, после получения контроля над карточкой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего. Стоит отметить, что меньше всего таких преступлений совершается в отношении контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки, владельцу необходимо посетить сервис и подтвердить свою личность, предоставив работнику личный паспорт.

Мошенники воруют номера UBR.ua

Чтобы минимизировать риски воровства средств с вашего банковского счета, киберполиции советует:

Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам

Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга

В большинстве украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой

Не передавайте карточку третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и тому подобное

Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн

Для онлайн-расчетов рекомендуется использовать сайты с защищенным протоколом (https: //)

Если же Вы все-таки стали жертвой подобных преступлений, советуем не медлить и сразу сообщить о незаконном списании средств работникам банка и полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн. Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств.

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