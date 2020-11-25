В Украине массово продают фальшивую икру: три правила, как узнать подделку

В Украине в интернете продают до 80% фальшивой икры. Некачественная продукция также попадается и в супермаркетах. При этом узнать подделку можно сразу на прилавках супермаркета, руководствуюсь несколькими простыми правилами.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий. По ее словам, в торговых сетях может попасться некачественный продукт, а если покупать в интернете, скорее всего, можно приобрести ненастоящую икру.

Первое, покупать там, где могут соблюдать условия хранения.

В фирменных магазинах или торговых сетях. Прямо на прилавках можно проверить температурный режим (часто в холодильниках есть градусники). Кроме того, стоит проверить и "возраст" баночки (не должен быть более 12 месяцев).

Второе – не покупать икру без маркировки или из России.

Закон запрещает продавать в Украине российский продукт. И если он уже попадает на прилавок, можно смело утверждать, что это контрафакт.

Третье – не покупать дешевый продукт и прислушиваться к "хлюпанию" в баночках.

"Икру, у которой истек срок хранения, перефасовывают, она реализуется в баночках, часто по акционным ценам, как произведенная в этом сезоне. Такая икра будет хлюпать при встряхивании, а у икринок будут треснувшие оболочки. Она будет дешевой, но это продукт, который кроме вреда ничего хорошего не принесет", – рассказала OBOZREVATEL профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

Если вы уже приобрели икру, то узнать настоящую можно с помощью простого эксперимента: залить небольшое количество продукта горячей водой. Если жидкость станет молочного цвета, значит, икра настоящая. Если вода станет розовой или не изменит цвет – подделка. Кроме того, настоящая икра лопается прямо на зубах, а белковая – жуется.

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