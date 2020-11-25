В Украине массово продают фальшивую икру: названы главные нарушения

В Украине абсолютное большинство икры, которая продается в интернете – фальсификат. В то же время у продукции в супермаркетах часто встречаются нарушения химического состава.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Икра должна храниться при температуре от минус двух до минус четырех градусов, этот режим невозможно соблюсти при почтовой пересылке. "Мы проводили исследования икры, в торговых сетях обнаружили нарушения, но это была настоящая икра. В интернете же до 80% продукции – фальсификат", – рассказала руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий.

Единственный вариант – купить в сети настоящую продукцию: если у компании есть свой фирменный магазин, в интернете можно сделать предзаказ, а забрать икру прямо из холодильника. В Украине действуют государственные стандарты качества, которые устанавливают требования к продукту.

Икру можно изготовлять из лососевых рыб: горбуши, кеты, кижуча, нерки, симы, чавычи. Продукция первого сорта должна соответствовать следующим характеристикам: чистые икринки одного цвета, которые легко отделяются одна от другой. Допускается слабый привкус горечи и остроты, не больше 6% соли.

"Самые распространенные нарушения, которые встречаются в продукции из супермаркетов: недовес и нарушение химического состава. "Первое – недовес. Это самое элементарное. Если один грамм не докладывать в каждую баночку, можно хорошо заработать. Бывают нарушения, связанные с консервантами. Бывает так, что производитель указал один консервант, а обнаружили в составе целых три. Консерванты имеют свою норму. Есть предельная концентрация", – рассказывает Кальдий.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как правильно выбрать масло в супермаркете и почему до 70% продукции – подделка.