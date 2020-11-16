В Украине массово продают фальшивое масло: как не купить подделку

В Украине до 70% масла – подделка. В молочный жир добавляют растительный, из-за чего возникают трансжиры. Настоящее масло должно быть твердым, стоить не меньше 40 грн за пачку, а на упаковке должно быть написано "масло сливочное".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий, рассказала, как правильно выбрать продукт.

Масло не может быть дешевым. На производство одного килограмма уходит примерно 20 литров молока. Поэтому оно не может быть дешевым, рассказывает Кальдий, которая уже более 10 лет занимается проверкой молочной продукции.

"Масло технически не может стоить дешево. На кг нужно 20 литров молока. Аномальная цена должна настораживать. Особенно белорусское дешевое масло, если по 20 грн, это однозначно подделка. Импортная продукция не может стоить меньше, чем украинская", – пояснила эксперт.

Масло должно быть твердым. Молочные жиры быстро застывают и медленно плавятся. Если масло мягкое уже в магазине, скорее всего, в нем используют растительные жиры.

"Прежде всего, любая добавка – это фальсификация. Чем могут заменять молочный жир? Смесями жиров, гидрогенизированными жирами, пальмовым, кокосовым маслом. Делают твердый жир. Он быстрее плавится", – поясняют в лаборатории.

Масло должно быть твердым kaleon.uz

По цвету можно определить свежесть масла. Зависимо от сезона цвет масла может меняться. Зимой оно белее, а летом, когда коровы едят свежую траву, оно имеет желтый окрас. Насторожить должен яркий оранжевый цвет (скорее всего, использовали добавки). Кроме того, если, разрезав масло, увидим более желтый цвет по краям, значит, жир уже окислился: либо продукт неправильно хранили, либо срок его годности подходит к концу.

Масло имеет особый вкус. Если после масла во рту остается ощущение налета жира, оно имеет запах или вкус маргарина, скорее всего, это фальсификат. На вкус неискушенному потребителю определить качественное масло сложно, однако сравнив настоящее и подделку, можно легко заметить разницу.

Обратите внимание на упаковку. Главное – на ней обязательно должно быть написано "масло сливочное". Такая надпись обязывает потребителя соответствовать ДСТУ 4399:2005: в нем должны быть исключительно молочные жиры. Кроме того, эксперты советуют покупать продукцию известных крупных производителей, при этом цена за пачку должна быть как минимум около 40 грн.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине пять молочных компаний разоблачили на подделке масла. Антимонопольным комитетом было проведено масштабное исследование, которое определило 5 фирм, торгующих фальсификатом.