В Украине массово повысили зарплаты: как не остаться без прибавки

В Украине два из трех работающих в 2018-м получили прибавку к зарплате. В среднем заработные платы повысили на 22,5%. Для работодателей главный драйвер для повышение окладов – конкуренция.

OBOZREVATEL выяснил, как повысили зарплаты в 2018-м и что делать, чтобы не остаться без повышения в 2019-м.

Главное:

примерно 75% украинцев получили повышение зарплат в 2018-м;

только половина работодателей дает прибавки всем подряд, остальные ориентируются на KPI и ценность сотрудников;

чтобы получить прибавку, недостаточно хорошо выполнять свою работу.

Кому и как повысили зарплаты в Украине

В 2018-м заработные платы повысили в абсолютном большинстве компаний. Половина работодателей повысила оклады всем сотрудникам, а еще треть – только тем, кто удачно выполнял KPI (ключевые показатели эффективности), говорится в результатах исследования HeadHunter.

"В Украине достаточно высокая инфляция. Около 10% в прошлом году. То есть всем, кому как минимум на 10% не повысили зарплаты, потеряли часть своего заработка. Параллельно с этим есть и другой фактор – развивается рынок, есть конкуренция. У нас хорошая тенденция, рост зарплат опережает рост цен. Примерно на 20-25% в год растут зарплаты. И если доверять опросам работодателей, 7 из 10 пересматривают заработные платы", – рассказывает OBOZREVATEL HR-эксперт Александр Белоус.

Согласно информации крупного кадрового портала, каждый пятый украинец получил прибавку в 5%, треть украинцев получили прибавку в 10%, каждый шестой – в 20%. И только каждый десятый "разбогател" на 30 и более процентов. Позитивную тенденцию подтверждают официальные данные Госстата: зарплаты в среднем выросли на 22,5% за год (до 9,1 тыс. грн).

Как отмечает эксперт с подбора кадров Екатерина Матюх, чаще всего работодатели повышают оклады следующим категориям:

сотрудникам с самыми низкими зарплатами;

работникам, которые регулярно перевыполняют план;

сотрудникам, в которых заинтересованы конкуренты.

"Есть один главный драйвер – конкуренция. Когда рядом платят больше, конечно, человек уйдет туда. Хочешь, чтобы у тебя остался сотрудник, плати как минимум столько же, сколько и конкурент. Мы проводили опрос среди 100 соискателей. Всем раздавали анкеты и спрашивали: если вы узнаете, что в конкурирующей фирме за ту же работу, что выполняете и вы, платят больше, заставит ли это вас задуматься об увольнении? Большинство ответили позитивно, некоторые сказали, что только при прочих равных условиях или если позовут в ту другую компанию", – рассказывает Матюх.

Больше всего рабочих мест в сфере продаж. Здесь же самая высокая конкуренция среди работодателей. Второе место занимает IT и маркетинг. Работники этих специальностей имеют больше всего шансов на повышение, а в случае увольнения им будет проще всех найти новое место.

С другой стороны, самая большая конкуренция среди соискателей в сферах искусство, СМИ, развлечения, юриспруденция и добыча сырья. Здесь уже не работодатели соревнуются за сотрудников, а сотрудники между собой конкурируют за рабочие места.

Как не остаться без прибавки

Не стесняться просить повышения. Просьба о пересмотре размера заработной платы – обычная практика, которой украинцы пользуются крайне редко. Кто-то боится отказа, другие же заявляют о том, что хотят повышения, только уже после того, как нашли себе другое более высокооплачиваемое рабочее место.

Главное в таких просьбах – не рассказывать боссу о том, что у вас сложные жизненные обстоятельства или не хватает денег на коммуналку. Лучшая формулировка "что мне сделать, чтобы зарабатывать на 20% больше", или "я хочу зарабатывать на 20% больше, есть ли у меня такая возможность?". Есть две главные цели такой просьбы. Первая – дать понять, что вы хотите зарабатывать больше и готовы работать эффективнее. Вторая – обозначить, что текущая сумма вас больше не устраивает.

"У меня была такая ситуация, когда два человека из одного отдела выполняли одну и ту же работу. Один решил просить прибавку и предложил второму пойти вместе с ним к руководителю. Тот отказался. В результате один получил прибавку, а второй остался ни с чем. После этого идти к руководителю было уже неловко: будет выглядеть так, будто пришел только из-за того, что кому-то повысили. И так получилось, что должность одна и та же, а зарплаты разные", – рассказывает Александр Белоус.

Выполнять и перевыполнять KPI. Треть всех работодателей в Украине соглашаются повышать зарплаты только при условии выполнения показателей эффективности. Если вы не справляетесь с поставленными задачами, это может быть существенным аргументом для отказа в пересмотре оклада.

Повышение грозит только тем, кого ценят на работе. А для этого недостаточно быть хорошим человеком или нуждаться в прибавки. Важно, чтобы работодатель понимал: вы ему нужны. А для этого мало работать на "план минимум".

Также эксперты советуют обучаться, расширять свою квалификацию и осваивать новые направления. "Современный человек не может быть специалистом в своей узкой сфере. Если раньше можно было окончить университет и 30 лет делать одно и то же, сейчас ситуация изменилась. Каждые несколько лет профессии преобразовываются. Есть такое модное слово "диджитализация". Если проще говорить, технологии проникают во все сферы. Как минимум нужно быть уверенным пользователем ПК (раньше это даже в резюме указывали, а сейчас по умолчанию)", – поясняет Екатерина Матюх.

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