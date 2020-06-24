В Украине машины из ЕС подешевеют в два раза: законопроект "Слуг народа"

В Украине с января 2021 года планируют полностью отменить акциз на ввоз авто из других государств (кроме РФ), при условии, что они не старше 25 лет. Это может привезти к тому, что часть машин упадет в цене в два раза.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Акциз в 2020-м должен принести в бюджет около 4 млрд грн. Эти деньги, в том числе, пойдут на ремонты дорог. Чтобы не создать "дырку" в уже утвержденном финансировании, 45 нардепов от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №3704, в котором предлагают отменить акциз с 1 января 2021 года.

Это не значит, что машину можно будет завезти просто так. Помимо акциза, также в бюджет необходимо вносить 10% пошлины и 20% НДС. То есть за машины все равно придется платить налоги, но их размер будет меньше.

К примеру, Audi А4 2000 года выпуска с объемом двигателя 1,59 литра в Польше можно купить за 30 820 грн. Сейчас за такой автомобиль придется отдать примерно 47,7 тыс. грн акциза, 3 тысячи пошлины и 6,1 тысячи НДС. То есть в сумме машина подорожает с 30,8 до 87,6 тыс. грн и покупать ее будет невыгодно. А вот без акциза этот же автомобиль будет стоить около 40 тыс. То есть цена упадет в два раза. Отметим, что расчеты приблизительные, они не учитывают стоимость перегона, оформление документов, взнос в Пенсионный фонд.

Машины в Польше без акциза стоят в разы меньше оtomoto.pl

Еще несколько лет назад в Украине значительно снизили размер акциза на импортные автомобили. Сейчас он считается индивидуально для каждого авто по формуле:

50 евро (на бензине)/75 евро (на дизеле) * возраст * объем двигателя в литрах

Для примера рассчитаем размер акциза для машины с объемом бензинового двигателя 1800 куб. см и возрастом 4 года. Для этого базовую ставку в 50 евро необходимо умножить на 1,8 (1800/1000) и на 4 (возраст автомобиля). Так, акциз на автомобиль составит 360 евро. Но если этому же авто исполнилось 14 лет, то заплатить придется уже 1260 евро.

Такое правило по идее должно стимулировать покупать относительно новые авто и не заполнять Украину дешевыми и старыми машинами. Несколько десятков "слуг народа" решили акциз на импортные авто отменить совсем и для всех.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 23 мая вступили в силу новые правки в Налоговый кодекс, которые не просто расширили полномочия контролирующих органов, но и увеличили ставки. Несмотря на критику как со стороны бизнеса, так и в самой власти, документ пришлось принять – этого требовал МВФ.