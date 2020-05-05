В Украине курс доллара развернулся на 180 градусов: сколько стоит валюта в банках и обменниках

В Украине курс доллара после плавного укрепления развернулся на 180 градусов. Валюта 5 мая незначительно подорожала на всех сегментах рынка. О том, сколько стоит доллар – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс Нацбанка на 5 мая

Доллар США – 26,97 грн/$ (плюс 2 копейки за прошедшие сутки);

Евро – 29,51 грн/евро.

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс доллара НБУ НБУ

Курс валют в украинских банках

Покупка – 26,9 грн/$ (плюс 10 копеек за прошедшие сутки)

Продажа – 27,15 грн/$ (плюс две копейки за прошедшие сутки)

Курс в банках minfin.com.ua

Курс валют в украинских обменниках

Доллар

Покупка – 27 грн/$

Продажа – 27,3 грн/$

Аналитики рассказывают: сейчас главный фактор, который будет влиять на курс валют в Украине – возможное сотрудничество с МВФ. И речь идет даже не о получении кредита. Как только Украина подпишет меморандум, до перечисления средств настроения на валютном рынке изменятся.

Еще один не менее важный фактор – дата окончания карантина. Чем быстрее он закончится, тем лучше будет ситуация.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллар после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% будет торговаться около отметки 27 грн/$.